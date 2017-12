Soluţia pentru problema ţiganilor ar fi integrarea lor

Ţiganii formează o comunitate aparte, care alimentează în mod regulat dezbaterile privind insecuritatea şi imigraţia din Uniunea Europeană, în general, şi în special din unele ţări ale acesteia, precum Franţa. Răspunsurile ţărilor europene variază de la fermitate la politici care favorizează integrarea acestei etnii. Premierul Victor Ponta a arătat vineri, într-un interviu acordat unui post de radio francez, că singura soluţie pentru rezolvarea problemei rromilor este integrarea lor şi a precizat că România are deja o strategie în acest sens: "Cred că singura soluţie pe termen lung este de a integra mai bine rromii aici, în România, Bulgaria, Ungaria sau Slovacia. Acum, presa vorbeşte mult de România pentru că e “România” şi “rrom”, dar există mulţi rromi din Slovacia, Ungaria, Serbia şi Bulgaria, este o minoritate prezentă în multe ţări din Est. (...) Integrarea nu se poate face în două luni sau trei luni, până la alegerile locale. Pentru a implementa strategia pe care am început-o deja, de a convinge copiii rromi să meargă la şcoală, să utilizăm legislaţia care există acum în România, de discriminare pozitivă, ceea ce înseamnă că există locuri de muncă pentru rromi în administraţie, integrarea este posibilă numai cu ajutorul Guvernului francez şi al Comisiei Europene". Ponta a precizat că problemele ţiganilor nu ţin neapărat de o lipsă de voinţă de a se integra, ci mai degrabă de o tradiţie culturală care are nevoie de o perioadă mai lungă pentru a se schimba.