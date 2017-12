Soluţia primarilor în 2012: sponsorizările!

Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, spune că anul care tocmai se încheie a fost unul „bun” din punct de vedere al implementării proiectelor. Ea spune că a avut aprox. acelaşi buget ca şi anul trecut şi din aceşti bani a reuşit să pună în aplicare mai multe proiecte necesare unităţii administrativ-teritoriale. „Nu am avut prea mulţi bani la bugetul local, dar cu sprijinul financiar al celor de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi ajutorul material al sponsorilor noştri, am reuşit să ducem la îndeplinire aproape tot ce mi-am propus pentru 2012. Recunosc că nici din colecta taxelor locale nu am strâns foarte mulţi bani, ba chiar a fost mai slabă ca anul trecut, dar ne-am descurcat. Într-adevăr, mai sunt multe lucruri de pus în aplicare, dar le facem pe rând”, a spus primarul comunei Grădina. Ea aminteşte că sponsorii au ajutat-o cu materiale să reabiliteze şcolile gimnaziale din satele Grădina şi din Cheia, iar CJC a sprijinit financiar reabilitarea căminelor culturale din cele două localităţi. (M.D.)