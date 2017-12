Soluţie antică pentru o siluetă perfectă

Obezitatea a devenit de multă vreme o problemă la nivel mondial, metode de slăbit fiind inventate zilnic. Penny Mallor, o fostă participantă la raliuri, s-a gândit să se inspire din antichitate, pentru a le ajuta pe femei să-şi menţină silueta cât mai suplă. După mai mulţi ani în care a devenit cunoscută pentru rezultatele obţinute în cursele de raliuri, britanica Penny Mallor a decis să se îndrepte spre domeniul sănătăţii şi pierderii în greutate. Ideea pe care a avut-o este pe cât de simplă, pe atât de ingenioasă, scrie ”Daily Mail”. Ea a pus în vânzare un cordon din poliester inspirat de cele purtate în trecut de femeile egiptene, care are simplul rol de a te atenţiona când ai mâncat suficient. Obiectul este promovat ca având rolul de a crea o stare permanentă de conştientizare a formei siluetei şi de a reduce motivaţia de a mânca sau de a le face pe femei să se îndrepte către o mâncare cât mai sănătoasă. Acesta este un concept vechi de mii de ani, fiind cunoscut faptul că femeile din Egipt, India sau Americi foloseau un astfel de cordon pentru a le ajuta să revină la silueta de dinainte de a naşte. Malory Band, numele sub care a fost pus în vânzare cordonul creat de Penny Mallor, se laudă că nu strânge, nu irită pielea, nu se degradează şi nu reţine apă. El poate fi purtat 24 de ore din 24, deoarece materialul din care este realizat este lavabil şi de durată. În plus, poate avea aspectul unei bijuterii.