Soluţie pentru criza din Cipru

Paul Krugman, laureat al premiului Nobel pentru Economie, sugerează ieşirea Ciprului din Zona Euro pentru a face faţă crizei cu care se confruntă în prezent şi a nu repeta soarta Greciei. Astfel, ieşirea din Zona Euro ar fi scenariul cel mai favorabil pentru Cipru, consideră Krugman pe blogul său găzduit de site-ul web al publicaţiei ”New York Times”. ”Da, Cipru ar trebui să părăsească Zona Euro, chiar acum. Rămânerea va însemna o recesiune incredibil de severă, care se va extinde pe durata mai multor ani, timp în care Cipru va încerca să construiască un sector bancar nou. Plecând din Zona Euro şi făcând posibilă o scădere a monedei locale, Cipru va accelera foarte mult această reconstrucţie”, apreciază Krugman. Cipru, potrivit acestuia, are două sectoare majore destinate exportului: sectorul bancar şi turismul, dintre care primul a încetat practic să mai existe. În plus, troica creditorilor internaţionali cere Nicosiei noi măsuri de austeritate majore, în ciuda faptului că indicii bugetului insulei nu arată chiar atât de rău, consideră economistul american, adăugând că nu va fi surprins dacă se va produce o scădere cu 20% a PIB-ului real al Ciprului. În opinia sa, căderea cursului monedei locale va declanşa o explozie turistică şi va permite Nicosiei să caute noi sectoare pentru export, cum ar fi agricultura. După cum evoluează situaţia în prezent, Cipru riscă să repete scenariul elen, numai că având fundamentele economice subminate, aici se va înregistra o recesiune şi mai puternică decât în Grecia. Cu toate acestea, Paul Krugman admite că, din motive politice, este puţin probabil ca Cipru să părăsească Zona Euro.

Directorul executiv al Bank of Cyprus, principala bancă din Cipru vizată de o restructurare în cadrul acordului asupra unui plan de salvare internaţional, a fost demis la solicitarea troicii UE, BCE, FMI. În cadrul legii pentru restructurarea sectorului bancar cipriot, Bank of Cyprus va fi dotată cu o nouă conducere înainte de a absorbi partea sănătoasă a activelor bancare Laiki, cealaltă bancă majoră a ţării, actualmente în curs de lichidare. Deponenţii Cyprus Popular Bank (Laiki) ar putea pierde 80% din sumele pe care le au în conturi peste 100.000 de euro, nivel garantat de statul cipriot conform legislaţiei UE, în timp ce în cazul Bank of Cyprus pierderile vor fi de două ori mai mici, de circa 40%. Sumele rămase în depozitele de peste 100.000 de euro de la Laiki ar putea fi recuperate abia peste câţiva ani. Guvernatorul Băncii Centrale, Panicos Demetriades, care l-a eliberat din funcţie pe Kypri, a precizat că titularii conturilor mai mari de 100.000 de euro, vizate de o taxă estimată la 40%, vor deveni, în schimb, acţionari ai băncii. Demiterea directorului executiv are loc la o zi după o intervenţie a lui Kypri în faţa mai multor sute de angajaţi ai Bank of Cyprus, reuniţi pentru a solicita explicaţii cu privire la numirea unui manager. Marţi, consiliul de administraţie al Bank of Cyprus a respins demisia preşedintelui său, Andreas Artemis şi a altor patru manageri, care au dorit la rândul lor să protesteze împotriva numirii unui manager însărcinat cu efectuarea unei restructurări drastice a grupului.