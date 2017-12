Soluţii inedite pentru a creşte productivitatea

Weekend-ul de trei zile şi ”vacanţa la locul de muncă” se numără printre soluţiile adoptate de compania americană de software 37signals, cu scopul de a-şi creşte productivitatea. Într-un articol intitulat ”Be More Productive. Take Time Off”, în traducere, „Fiţi mai productivi. Acordaţi-vă mai multe momente libere”, Jason Fried, co-fondator şi director general al companiei 37signals, vorbeşte despre importanţa pe care schimbarea o are în procesul de producţie. ”Schimbarea este importantă. Atunci când eram mici, aveam vacanţa de vară, care ne ţinea departe de şcoală. Vacanţa de vară era o schimbare. Abia aşteptam să vină. Câteva luni în care faci lucruri diferite de cele pe care le faci în mod obişnuit înseamnă foarte mult”, afirmă Jason Fried.

”Munca din luna februarie este aceeaşi cu munca depusă în mai. Iunie este la fel ca octombrie, este greu să spui care-i diferenţa dintre august şi aprilie. Cu toate că anumite afaceri au un caracter sezonier mai pronunţat în comparaţie cu altele, în cele din urmă, lucrurile pe care oamenii le fac la locul de muncă nu diferă chiar atât de mult pe parcursul anului - unele luni sunt doar mai aglomerate decât altele. Acest lucru nu înseamnă schimbare, ci doar un volum mai mare”, spune autorul articolului. Inspirându-se din schimbările pe care le aduc cu ele anotimpurile, Jason Fried a introdus câteva schimbări în programul de lucru al companiei pe care o conduce de 13 ani. Astfel, din mai şi până în octombrie, săptămâna de lucru la compania 37signals are patru zile. Angajaţii acestei firme nu lucrează 40 de ore în patru zile, ci 32 de ore în patru zile.

Cei mai mulţi dintre angajaţi îşi iau liber vineri, însă unii aleg zile diferite. Cu toţii apreciază însă weekend-ul de trei zile. Beneficiile aduse de cele şase luni cu weekend de trei zile sunt evidente pentru angajaţi, însă există şi un efect surprinzător: se munceşte mai bine în cele patru zile decât în cinci zile. Atunci când au mai puţin timp la dispoziţie, angajaţii pierd mai puţin timp. Când au o săptămână de lucru cu program comprimat, angajaţii tind să se concentreze asupra lucrurilor importante. Un program care constrânge stimulează calitatea. În spiritul schimbărilor continue, în această vară, compania a încercat ceva nou. Conducerea a decis ca în luna iunie, toţi angajaţii să lucreze la orice proiect doresc. Nu era chiar o vacanţă, ci mai degrabă o vacanţă de la orice proiect la care lucrau. Angajaţii au fost astfel invitaţi să se ocupe de orice proiect doreau şi să folosească acel interval pentru a-şi explora şi testa propriile idei.

Angajaţii au lucrat individual sau în echipe. Singura regulă a fost aceasta: ”exploraţi, vedeţi dacă există metode pentru a face ca produsele noastre existente să devină mai bune sau veniţi cu idei pentru produse noi, creaţi un nou model de business sau faceţi orice vă interesează în cel mai înalt grad”. În iulie, fiecare angajat a fost rugat să împărtăşească cu restul angajaţilor ideile pe care le-a avut şi să îşi prezinte proiectul într-o zi denumită Pitchday. Experimentul June-on-your-own, în traducere, Iunie pe cont propriu, a condus la cea mai mare explozie de creativitate din istoria firmei 37signals, care are 34 de angajaţi, susţine directorul ei. În opinia sa, experimentul a fost amuzant, a stimulat moralul angajaţilor şi a fost atât de productiv încât conducerea firmei intenţionează să îl repete de câteva ori pe an.