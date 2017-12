Soluţii „made in USA”

România trebuie să facă eforturi pentru dezvoltarea pieţei de capital. „Asta este soluţia redresării economice, nu creşterea impozitelor”, spune fostul ambasador SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein. El a fost prezent, vineri, la a doua ediţie a Bucharest Forum, mărturisind că rămâne optimist în legătură cu viitorul României, deşi simte aceeaşi frustrare din perioada în care era la Bucureşti în calitate oficială. „Când am venit aici, în august 2009, România tocmai avusese cea mai mare creştere economică din Europa, de 7%, pentru ca apoi să înregistreze o recesiune la fel de mare. Situaţia a fost dramatică, pentru că au dispărut investiţiile. Chiar şi acum am senzaţia că România este cel mai mare duşman al ei, când vine vorba de mentalitate şi capacitatea de a atrage investitori”, mai spune Gitenstein. O altă nemulţumire a sa priveşte lipsa măsurilor de modernizare a infrastructurii energetice: „Poate nu ştiţi, dar România a fost, după SUA, unul dintre cei mai inovativi producători de energie. A avut a doua rafinărie din lume, iar experţii din domeniu îmi spun că, dacă aş merge acum în California, încă aş găsi tehnologie românească în anumite zone petroliere”. Fostul ambasador a făcut referire şi la faptul că România are extrem de multe ferme eoliene, însă transportul energiei este complicat, din cauza reţelelor învechite. Totodată, el a punctat problemele din domeniul bancar şi incapacitatea de a absorbi fondurile structurale: „Prin urmare, alternativa redresării nu va veni din creşterea impozitelor, ci din dezvoltarea pieţei de capital”.