Soluţii pentru depăşirea crizei, marca Peter Fisk

Regîndirea strategiei, reducerea numărului de branduri ale unei singure companii, apropierea faţă de client şi adaptarea la schimbările din comportamentul consumatorului sînt cîteva dintre soluţiile anticriză sugerate companiilor de către specialistul britanic Peter Fisk, la evenimentul “Marketing Genius. 50 de strategii pe timp de criză\", organizat la sfîrşitul acestei săptămîni în Bucureşti. Printre aspectele principale abordate de Fisk în cadrul conferinţei s-a numărat importanţa acordată clientului. \"Compania ar trebui să se întrebe ce poate să mai facă pentru clientul său. Dar realitatea stă altfel, fiecare se gîndeşte cum să aducă cît mai mulţi bani într-un timp cît mai scurt. În perioade de criză, cu siguranţă nu este indicat să închizi ochii, să spui “oh, nu, e sfîrşitul lumii”, iar apoi să speri că problema ta va dispărea\", a spus reputatul specialist. El a subliniat faptul că, pentru a rezista crizei, compania trebuie să fie cît mai aproape de clientul său, să empatizeze cît mai mult cu el.\" Trebuie să te gîndeşti la lumea consumatorului şi să uiţi de lumea ta. Trebuie să ai în minte ideea că afacerea ta este definită de beneficiile pe care le aduce cumpărătorului, nu de calităţile brandurilor pe care le produci\". Reanalizarea pieţei şi a comportamentului consumatorilor, pentru a identifica noile nevoi, ar trebui să se înscrie printre priorităţi, consideră Fisk. Ca metodă de cercetare a comportamentului cumpărătorului, Peter Fisk a vorbit despre etnografie. \"Etnografia este foarte puternică. Este foarte important să asculţi şi să observi oamenii. Cei care lucrează în domeniul marketingului nu sînt deloc buni la asta pentru că, în primul rînd, lor le place să vorbească, să comunice, nu să îi asculte pe alţii. Întreabă-i pe clienţi ce fac în fiecare zi, încearcă să afli ce priorităţi au, fă-i să vorbească liber despre ei înşişi\". În acest context, specialistul în marketing a precizat că metoda de cercetare focus group este interzisă în compania Procter & Gamble pentru faptul că oamenii răspund la întrebări aşa cum cred ei că ar fi mai bine, nu aşa cum gîndesc cu adevărat. Fisk a mai subliniat, în discursul său, un lucru care, pentru unii, poate părea bizar: \"Cea mai mare greşeală este să faci discount, asta îţi va distruge afacerea. Datorită promoţiilor pentru o perioadă scurtă de timp, oamenii vor plăti, de exemplu, cu 5% mai puţin, ceea ce nu înseamnă foarte mult pentru consumator. Marea problemă se pune, însă, în legătură cu încrederea pe care o are în legătură cu un brand, mai ales cînd este vorba de un produs important. Mai bine scoţi pe piaţă un nou produs mai ieftin decît să faci o reducere la un produs care există deja şi cu care oamenii s-au obişnuit\", a spus Fisk. Peter Fisk este CEO (Chief Executive Officer, echivalentul funcţiei de director general) al uneia dintre cele mai mari organizaţii de marketing din lume, The Chartered Institute of Marketing, unde s-a făcut cunoscut ca lider şi comentator al marketingului din lumea întreagă.