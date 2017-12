Soluţii pentru revenirea din criză

Dezvoltarea capacităţii de leadership, managementul talentelor şi capitalizarea pe imaginea de brand a angajatorilor reprezintă principalele trei preocupări ale HR-ului (resurse umane - n.r.) românesc în perioada crizei. Acestea sînt doar cîteva dintre rezultatele studiului „Creating people advantage in times of crisis” realizat de The Boston Consulting Group (BCG) şi de Asociaţia Europeană a Managementului Oamenilor (EAPM) - al cărei membru în România este Asociaţia HR Management Club. Studiul se concentrează pe principalele preocupări ale managerilor de resurse umane în perioada actualei recesiuni economice şi pe acţiunile care trebuie întreprinse de conducătorii marilor corporaţii pentru a preîntîmpina efectele contracţiei economice globale. „Acest studiu este un instrument util, atît pentru directorii de resurse umane cît şi pentru managerii generali, în gîndirea strategiilor de dezvoltare pe termen lung şi de răspuns la actuala situaţie economică într-un mod sustenabil”, afirmă Csaba Gergely, preşedintele HR Club. Dintre cele 21 de provocări identificate de specialiştii în resurse umane din Europa, şapte sînt considerate critice în actualul context economic: managementul talentelor, dezvoltarea abilităţilor de leadership, planificarea strategică a forţei de muncă, implicarea şi motivarea angajaţilor, evaluarea performanţei angajaţilor, managementul schimbării şi consolidarea unor organizaţii centrate pe procese de învăţare continuă. Conform studiului, spre deosebire de România, Bulgaria trebuie să recupereze în privinţa managementului talentelor şi, mai ales, în lupta pentru transformarea departamentului de resurse umane într-un partener strategic pentru managementul de vîrf. Situaţia Spaniei, a Italiei şi a Franţei este similară cu cea a României. Capabilităţile corporaţiilor din cele trei ţări trebuie îmbunătăţite în zona managementului talentelor şi a dezvoltării abilităţilor de leadership. „Concluziile studiului reconfirmă priorităţile ce ar trebui să stea la baza activităţii departamentelor de HR din orice companie şi reafirmă importanţa strategică a contribuţiei acestora în depăşirea prezentei perioade de criză. Nu întîmplător managementul talentelor şi dezvoltarea abilităţilor de leadership au ieşit pe primele locuri. Crearea unei culturi a performanţei şi preocuparea sistematică pentru calitate sînt alte faţete ale aceloraşi provocări strategice identificate în studiu”, este de părere Sorin Faur, membru HR Club.

Specialiştii în resurse umane încearcă să reducă din costuri

Conform studiului, reducerea costurilor cu recrutarea, evenimentele interne şi bonusurile bazate pe performanţă sînt cele mai comune acţiuni pe care le-ar întreprinde specialiştii de HR pentru a echilibra costurile în perioada recesiunii. Disponibilizările bazate pe performanţa individuală au crescut în mod semnificativ implicarea angajaţilor şi au eliminat simptomul de culpabilitate, frică şi frustrarea pe care o simt angajaţii care rămîn în momentul în care colegii lor sînt nevoiţi să părăsească locul de muncă. De asemenea, recrutarea celor mai performanţi angajaţi de la companiile concurente are un impact sporit asupra modului în care a crescut implicarea angajaţilor. Mai mult de o treime dintre respondenţi au fost de acord ca disponibilizarea angajaţilor full-time este una dintre cele mai optime măsuri de adoptat în timpul contracţiei economice.

Două posibile scenarii de business pentru viitor: înot sau scufundare

Scenariul optimist estimează o revenire a profitului companiilor la nivelul iniţial. Pentru aceasta se impun soluţii flexibile care să micşoreze costurile. Între acestea, renunţarea la angajaţii temporari şi eliminarea plăţii pentru orele suplimentare. Metaforic vorbind, „aceste companii sînt ca nişte înotători care sar de la trambulină, se scufundă, iar apoi ies la suprafaţă şi continuă să înoate”, spun specialiştii în resurse umane. În scenariul pesimist, compania îşi va reveni, însă, pentru o lungă perioadă, nu va mai reuşi să atingă nivelul de creştere anterior recesiunii. Pentru a ieşi din această situaţie, compania va apela la restructurări de personal. Înotătorul va rămîne sub apă, în timp ce competitorii lui vor înota la suprafaţă.