Soluţii şi contrasoluţii

Simţindu-se ameninţaţi de demersurile Opoziţiei privind suspendarea şefului statului, pedeliştii contracarează cu promisiuni de atacuri la şefia Senatului. Democrat-liberalii împreună cu aliaţii lor se gândesc să reia demersul de revocare a lui Mircea Geoană din funcţia de preşedinte al Senatului, în cazul în care PSD va demara procedura de suspendare a preşedintelui. De data aceasta, s-ar putea recurge la arbitrajul Curţii Constituţionale. „Când PSD va începe procedura de suspendare, vom sesiza Curtea Constituţională pentru refuzul lui Mircea Geoană de a pune pe ordinea de zi a plenului cererea de revocare a lui din funcţia de preşedinte al Senatului“, anunţă pe la colţuri surse din PDL. Este posibil ca sesizarea adresată Curţii Constituţionale să fie întocmită de către grupul independenţilor. PDL are deja pregătit un succesor al lui Geoană în persoana lui Radu Berceanu, la fel cum şi-a pregătit şi un succesor „de încredere“ şi pentru şefia grupului PDL din Senat. Democrat-liberalii au mai încercat la începutul anului să-l revoce pe Mircea Geoană, însă au renunţat pe parcurs. Reacţiile la noile ameninţări ale Puterii nu au întârziat să apară. Geoană este de părere că tensiunea în rândul populaţiei va creşte şi vor fi manifestaţii sociale complexe, cu reverberaţii politice. „Cred că a permite alţi câţiva ani cu acelaşi regim politic şi soluţii economice şi sociale cu viziune îngustă şi indiferenţă faţă de necazurile românilor este un fel de sadism. Nu spun că Opoziţia are soluţii-miracol. Am avut cinci ani de creştere fără dezvoltare şi ne aşteaptă cinci ani de îndatorare fără dezvoltare. Soluţia de schimbare a lui Băsescu-Boc ar fi cea mai bună veste de la căderea lui Ceauşescu“, a declarat şeful Senatului. Potrivit lui Geoană, România parcurge cea mai nefastă perioadă din istoria ţării: „Am mai trecut prin crize, cu secetă, cu foamete, dar m-am uitat pe statistici de natură istorică şi niciodată în istoria acestei ţări nu am asistat la o scădere de 40% a puterii de cumpărare a profesorilor din România, dintr-o singură decizie“.