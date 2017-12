Soluţionarea dosarelor, motiv de nemulţumire pentru revoluţionari

Deşi termenele de preschimbare a certificatelor de revoluţionar au fost prelungite în urma protestelor din ţară şi de la Strasbourg, problemele luptătorilor în Revoluţie par să nu se mai sfîrşească. Preşedintele Blocului Naţional al Revoluţionarilor (BNR) din 1989, Dorin Lazăr Maior, susţine că, din 20.000 de dosare pentru obţinerea certificatelor de luptători cu merite deosebite, doar o cincime au fost soluţionate de comisiile avizate. Preşedintele BNR a subliniat că foarte puţine dosare au fost verificate şi preschimbate în certificate, iar comisiile avizate, una guvernamentală condusă de un secretar de stat şi una parlamentară aleasă prin algoritm politic, analizează numai două sau trei dosare pe zi. “Dorim ca pe ultima sută de metri să urgentăm şi să semnalăm acest număr foarte redus de certificate. Acest număr nemulţumeşte asociaţiile de revoluţionari şi ei nu sînt dispuşi ca, după 20 de ani, să-şi piardă identitatea revoluţionară. Am aşteptat pînă la sfîrşitul mandatului. Am crezut că se va rezolva această problemă”, a afirmat preşedintele BNR. Totuşi, liderul revoluţionarilor consideră că un aspect pozitiv al acestei probleme este faptul că aproximativ 95% dintre dosarele de răniţi, urmaşi sau eroi martiri, respectiv 7.000, au fost rezolvate şi transformate în certificate, ceea ce le dă dreptul beneficiarilor la indemnizaţii. Legea acordă aceste indemnizaţii doar persoanelor cu venit sub salariul mediu pe economie, pe baza unui barem întocmit de Casa Naţională de Pensii. Cît priveşte ritmul de lucru celor două comisii şi numărul foarte mic de dosare soluţionate, Dorin Lazăr Maior a explicat faptul că “nu există rea-voinţă politică, este doar o problemă de voinţă personală”. O altă observaţie privind dosarele de revoluţionari este cea că între 10 şi 20% dintre acestea sînt confecţionate, iar cei care fac acest lucru urmăresc “să dezorganizeze şi să dezbine”. “Sînt oameni care nu ne aparţin nouă. Poate că au fost la Revoluţie, dar în cu totul alte scopuri”, a declarat Lazăr Maior. Pentru discutarea acestor probleme, în scopul reorganizării BNR şi a “protejării identităţii revoluţionare”, în 29 august se va întruni Congresul Naţional al BNR 1989. Preşedintele organizaţiei a estimat că la acest congres vor participa între 800 şi 1.000 de reprezentanţi. Spre deosebire de întrunirile trecute, în 29 august vor putea participa doar membrii de asociaţii delegaţi de adunările generale.