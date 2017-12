Şomajul în judeţul Constanţa scade de la o zi la alta

După ce a intrat, toamna trecută, în topul judeţelor cu cel mai scăzut nivel al şomajului - 1,7%, Constanţa a fost nevoită să lupte cu efectele crizei financiare. Aşa se face că, în urma disponibilizărilor pe bandă rulantă anunţate de firmele constănţene, dar şi a scăderii ofertei de muncă pe timpul iernii, judeţul nostru aproape că şi-a dublat numărul de şomeri la începutul acestui an. De la doar 5.200 de şomeri în septembrie, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa a ajuns, la sfîrşitul lunii martie, la 14.571 de persoane fără un loc de muncă stabil. Lucrurile au început să intre pe făgaşul normal după ce multe firme constănţene au renunţat la disponibilizările stabilite pentru acest an, dar şi după organizarea primului mare eveniment de pe piaţa muncii din ţara noastră, Bursa Generală a locurilor de muncă. Pe lîngă faptul că angajatorii au venit cu oferte diverse, implicit slujbele sezoniere, AJOFM a organizat o serie de cursuri gratuite de recalificare profesională pentru constănţenii care vor să revină în cîmpul muncii. Rezultatele au început să se vadă în cel mai scurt timp, mai ales că la doar o lună de la atingerea vîrfului ratei şomajului în judeţul Constanţa - 4,6%, AJOFM a raportat pentru aprilie un nivel de 4,3%, sub nivelul de 5,7% înregistrat la nivel naţional. La 30 aprilie, în evidenţele (AJOFM) Constanţa erau înregistraţi 13.544 de şomeri, în scădere cu peste 1.000 faţă de luna precedentă. Statisticile AJOFM arată că şi de această dată oraşul deţine supremaţia la capitolul şomeri - 7.363 din totalul constănţenilor fără un loc de muncă, însă rata şomajului de 2,1% este mult sub nivelul înregistrat în mediul urban. Dacă în municipiul Constanţa au fost înregistraţi 2.868 de şomeri (rată de 1,4%), în municipiul Mangalia 1.062 de persoane (3,5%) nu aveau un loc de muncă stabil. Situaţia nu este prea diferită nici în Medgidia - 1.006 şomeri (3,4%), Cernavodă - 392 (3,1%), Năvodari - 551 (2,1%) sau Hîrşova - 589 (8,8%). Cu doar 6.181 de şomeri înregistraţi la sfîrşitul lunii trecute, mediul rural constănţean se remarcă totuşi prin nivelul ridicat al ratei şomajului. Potrivit AJOFM Constanţa, cea mai mare rată a şomajului a fost înregistrată în localitatea Dobromir - 36,2% (590 de şomeri), dar un nivel ridicat a fost raportat şi la Gîrliciu - 27% (280), Adamclisi - 19,7% (280), Ion Corvin - 19,5% (214), Oltina 16,4% (257) şi Lipniţa - 15,5% (303 şomeri).