Şomajul prelungit creşte riscul de sărăcie

Potrivit unui studiu realizat de Eurostat, unul din trei şomeri din România nu are loc de muncă de mai mult de un an, situaţie similară cu cea din UE, unde riscul ca un mare număr de persoane să rămână în şomaj peste 12 luni este semnificativ, ceea ce poate duce la majorarea gradului de excludere socială şi sărăcie. În România, 32,3% dintre persoanele care în intervalul iulie - septembrie 2009 nu aveau loc de muncă erau şomere de peste un an. Dintre acestea, 13,7% erau neangajate de 12 - 17 luni. Ponderea scade la 5,9% pentru intervalul 18 - 23 de luni, la 10,6% pentru categoria 24 - 47 de luni şi la 2,1% pentru o perioadă mai mare de doi ani. Studiul menţionează, pentru România, o rată a şomajului de 6,8% pentru al treilea trimestru din 2009 şi 698.900 de persoane în şomaj. „Efectele crizei asupra pieţei europene se fac încă simţite, cu toate că există speranţa unei reveniri economice, în condiţiile în care Produsul Intern Brut începe să crească din nou. Având în vedere numărul tot mai redus de oferte de locuri de muncă, riscul de a rămâne neangajat mai mult de un an este real pentru un număr substanţial de persoane. Această situaţie ar putea duce la creşterea gradului de excludere socială şi sărăcie\", se arată în studiu, care se bazează pe datele referitoare la şomajul din UE din al treilea trimestru al anului trecut. Eurostat notează că, în al treilea trimestru din 2009, numărul şomerilor a urcat la circa 21,4 milioane, mulţi dintre aceştia pierzându-şi locul de muncă în ultimele 12 luni. În intervalul iulie - septembrie, circa 3,6 milioane de oameni (17% din totalul şomerilor) se găseau în şomaj pentru o perioadă cuprinsă între 12 şi 23 de luni. Totodată, 3,7 milioane de cetăţeni aI Uniunii au rămas neangajaţi pentru o perioadă mai mare de 24 de luni. Dintre statele UE, procente ridicate ale şomerilor care nu aveau loc de muncă de mai mult de doi ani se observă la Slovacia (38,4%), Germania (31%), Belgia (29,3%), Bulgaria (25,4%), Italia (26,1%), Portugalia (25,5%) şi Grecia (22,1%).