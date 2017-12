Şomajul românesc creşte alarmant

Pe parcursul lunii martie, şomajul românesc a ajuns la cea mai înaltă cotă din ultimii trei ani. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), numărul şomerilor a crescut cu 35.761, ajungînd la 513.621 de persoane, nivel care nu a mai fost atins din aprilie 2006, cînd se înregistrau 517.278 de şomeri. Iniţial, Ministerul Muncii estima că numărul de şomeri va ajunge la 525.000 la finalul acestui an, însă după discuţiile cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, ministrul Muncii, Marian Sîrbu, preciza că estimările iniţiale ar putea fi depăşite cu 200.000-300.000 şi că bugetul ministerului va fi suplimentat cu 500 milioane lei pentru plata şomajului şi alte măsuri de formare profesională. Pe de altă parte, preşedintele ANOFM, Silviu Bian, declara, pe 1 aprilie, că numărul şomerilor ar putea ajunge la doar 550.000 - 600.000 persoane la sfîrşitul lui 2009, mult sub nivelul estimat de FMI. \"Estimarea privind un număr total al şomerilor la sfîrşitul anului 2008 de 800.000 de persoane aparţine FMI, care a prognozat că rata şomajului va ajunge la 8% în România, ca urmare a contracţiei economice din acest an. Eu nu cred că se va ajunge la această cifră şi cred că numărul total al şomerilor nu va depăşi 600.000 de persoane\", a spus Bian. Din totalul şomerilor înregistraţi în baza de date a ANOFM, 229.508 au fost indemnizaţi şi 284.113 neindemnizaţi. Numărul de şomeri a urcat în aproape toate judeţele şi în municipiul Bucureşti, creşterile cele mai importante înregistrîndu-se în judeţele Braşov (2.404 persoane), Sibiu (2.083), Bacău (1.886), Cluj (1.604) şi Vaslui (1.523 persoane). Judeţele cu cea mai mare pondere a şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor sînt Mehedinţi (76,65%), Teleorman (74,02%) şi Iaşi (73,16%). Practic, rata şomajului a crescut în 40 de judeţe, cele mai importante creşteri fiind constatate în Sibiu - cu 1,1 puncte, Braşov şi Vaslui - cu cîte 0,9 p, Ialomiţa, Bistriţa şi Bacău - cu cîte 0,8p. Potrivit ANOFM, cel mai ridicat nivel al ratei şomajului a fost atins în judeţul Vaslui (11,9%), urmat de judeţele Mehedinţi (10,7%) şi Dolj (9,5%).