Şomajul tehnic, practicat de 16% dintre companiile private

Numai 16% dintre companiile private au apelat în 2009 la şomaj tehnic, pe o perioadă de până la trei luni, şi 8% la concediu fără plată, situaţie care se va schimba în acest an, printr-o creştere a ponderii celor doi indicatori, astfel încât să fie evitate concedierile angajaţilor, potrivit unui studiu realizat de PricewaterhouseCoopers (PwC). „Companiile nu au fost interesate de şomajul tehnic, pentru că este greu să delimitezi exact cine pleacă şi cine rămâne, însă au existat diferenţe pe diferite sectoare”, a declarat Ruxandra Stoian, partener în cadrul departamentului de servicii de consultanţă resurse umane al PwC. Potrivit studiului PayWell pe anul 2009, realizat în decembrie anul trecut, 82% dintre companiile private participante la studiu au precizat că nu au folosit şomajul tehnic, 6% au aplicat măsura pe o perioadă mai mică de 30 de zile, 7% între 30 şi 60 de zile şi 3% între 60 şi 90 de zile.Sectoarele IT şi servicii financiare nu au utilizat şomajul tehnic, în timp ce în segmentul de bunuri de consum numai 5% au aplicat măsura. Pe de altă parte, în industrie 55% au precizat că au trimis angajaţi în şomaj tehnic pe o perioadă de până la trei luni şi numai 35% nu au folosit şomajul tehnic. O alternativă la concedieri folosită de companii este şi concediul fără plată, dar care a fost, la fel în cazul şomajului tehnic, mai puţin utilizat de companiile private. Astfel, 92% dintre companiile private nu au acordat angajaţilor concedii fără plată, 4% au aplicat măsura pe o perioadă mai mică de cinci zile, 3% între şase şi zece zile şi 1% între 11 şi 15 zile. Pe sectoare, industriile farmaceutică şi IT nu au apelat la această măsură în 2009, urmate de industrie şi servicii financiare- 90% dintre respondenţi. Potrivit studiului, la nivelul pieţei 70,4% dintre companii au acordat creşteri salariale tuturor salariaţilor în 2009. În domeniul serviciilor financiare ponderea a ajuns la 60%, iar în cel al bunurilor de consum la 50%.