Somație oficială de la Comisia Europeană pentru România

Věra Jourová, comisarul european pentru Justiție, a declarat, marți, înainte de întâlnirea cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, că se așteaptă ca România să urmeze recomandările MCV, subliniind că susține ceea ce este menționat în raport. „Pentru România există foarte multe lucruri utile: securitatea, justiția se află pe listă. Dacă mă întrebați pe mine de priorități, vreau să văd finalizarea documentelor mele cât mai curând posibil, am propuneri pentru a permite poliției și procurorilor să primească informații de peste hotare, dovezi privind activitățile criminale. Am nevoie să fie adoptată și multe alte lucruri”, a declarat Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, înainte de discuția cu ministrul Tudorel Toader, scrie Mediafax. Deși a refuzat să comenteze dacă România trebuie să oprească procedurile de revocare ale procurorilor de rang înalt, comisarul a subliniat că se așteaptă ca țara noastră să urmeze recomandările din raportul MCV. Pe de altă parte, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat în urmă cu câteva zile, că recomandările din raportul MCV nu sunt obligatorii, aşa cum s-a vehiculat, însă sunt obligatorii standardele europene şi procesul ireversibil de legiferare. Toader a mai subliniat că fiecare recomandare are rolul său.