Şomeri constănţeni şcoliţi şi plătiţi pe bani europeni

Ultimii ani de criză au generat schimbări semnificative pe piaţa muncii. În timp ce mulţi şomeri nu reuşesc să ocupe un loc de muncă în conformitate cu pregătirea lor, angajatorii din anumite domenii reuşesc cu greu să-şi găsească angajaţi potriviţi pentru posturile disponibile. Proiectul „Integrare pe piaţa muncii în Regiunea Sud-Est”, implementat de Asociaţia „Europa Socială“ în parteneriat cu Asociaţia „Europe Generation 2020“, îşi propune să creeze un echilibru între cerere şi ofertă calificând persoane în meseriile de operator introducere, validare şi prelucrare date şi asistent relaţii publice şi comunicare. Managerul de proiect, Eder Bogatu, a declarat ieri, la Constanţa, cu prilejul lansării, că proiectul se adresează şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui job. „Practic, sunt furnizate servicii de consiliere şi orientare profesională, cursuri de formare profesională şi apoi activităţi de mediere şi întâlniri cu agenţii economici, astfel încât aceştia să-şi găsească mai repede un job. Toate activităţile sunt gratuite şi, din punctul meu de vedere, orice persoană care se înscrie în proiect are doar de câştigat”, a declarat Bogatu. El a precizat că motivul pentru care se organizează aceste cursuri este acela că atât domeniul IT, cât şi cel al comunicării sunt cerinţe actuale ale pieţei muncii. „Decât să mergem pe o strategie de nişă şi să oferim un singur curs de calificare, în meseria tâmplar, de exemplu, ceea ce limitează foarte mult locurile de muncă ce pot fi găsite, am preferat să mergem pe aceste tipuri de cursuri, care sunt competenţe profesionale capabile să furnizeze mai departe joburi”, a explicat managerul. În cadrul proiectului, 312 persoane din Regiunea Sud-Est vor fi identificate, înregistrate, informate şi consiliate, dintre care 285 vor participa la aceste cursuri, iar 38 vor fi ajutate să-şi găsească un loc de muncă. Finanţarea este suportată de UE. Cursurile vor fi organizate în perioada iulie - noiembrie 2014 şi vor avea o durată de 80 de ore, respectiv 10 zile consecutive. La sfârşitul cusurilor, beneficiarii vor primi, pe lângă certificatul acreditat de Agenţia Naţională pentru Calificări, şi o subvenţie de 500 de lei pentru a acoperi cheltuielile pe timpul acestora. Pentru mai multe informaţii, cei interesaţi se pot adresa Centrului de Formare Profesională din bd. Mamaia, nr. 208, etaj 3.