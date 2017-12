Şomerii de la sate, învăţaţi să lucreze în agroturism şi comerţ

Federaţia Agrostar a identificat cele cinci profesii pentru care îi va pregăti pe locuitorii din anumite zone ale ţării, care trăiesc în mediul rural şi au ca principală activitate agricultura, prin intermediul programului \"Dinamizare rurală prin angajare sustenabilă\", au declarat oficialii federaţiei. Astfel, după o cercetare amănunţită a regiunilor de Sud, Sud Est, Sud Vest şi Centru a României, Agrostar a identificat principalele profesii pentru care i-ar putea pregăti pe locuitorii zonelor rurale, acestea fiind cea de lucrător în gospodărie agroturistică, lucrător în comerţ, instalator pentru construcţii, ajutor mecanic auto şi îngrijitor de vârstnici la domiciliu. \"În această cercetare am constatat discrepanţe foarte mari între România şi ţările europene, pentru că la noi din cei 47% de români care locuiesc în zona rurală, aproximativ 30-32% trăiesc din agricultură, în timp ce în ţări ca Polonia sau Ungaria ponderea lor este de de 18%, respectiv 12%. De aceea, am decis să intervenim pentru a crea nişte activităţi non-agricole pentru această populaţie, şi mai ales, să îi instruim în acest sens\", a declarat, ieri, managerul de proiect din cadrul Agrostar, Adrian Sorescu. Acesta a precizat că proiectul federaţiei vizează calificarea a 750 de şomeri şi şomeri tineri în cele cinci profesii identificate în urma cercetării, dintre care 400 de bărbaţi şi 350 de femei. Principalele criterii pe care participanţii trebuie să le îndeplinească sînt ca aceştia să provină din mediul rural, fie şomeri şi să practice agricultura de subzistenţă. \"Cei pe care îi vom pregăti trebuie să fie şomeri, să provină din mediul rural şi să aibă ca principală activitate agricultura. Vom pune accentul pe şomerii tineri, cu vîrste cuprinse între 18 şi 24 de ani\", a precizat Sorescu. Potrivit reprezentanţilor Agrostar programul \"Dinamizare rurală prin angajare sustenabilă\" are patru etape, prima fiind cea de identificare a cel puţin cinci ocupaţii non-agricole care pot constitui oportunităţi de angajare în viitorul apropiat, care tocmai a fost finalizată. Cea de-a doua etapă, care este în desfăşurare, presupune formarea a cel puţin 20 de formatori pentru pregătirea profesională în cele cinci ocupaţii, aceasta urmînd să se finalizaze la sfîrşitul lunii noiembrie. Ultimele două etape prevăd calificarea celor 750 de şomeri, respectiv dezvoltarea, în rîndul a 850 de locuitori din mediul rural a abilităţilor necesare pentru a căuta şi găsi un loc de muncă (realizarea unui CV, prezentarea la interviu, etc). În urma cercetării întreprinse în ultimele trei luni, Agrostar a mai identificat că agricultura ocupă o pondere destul de mare în anumite zone din mediul rural. Astfel, în centrul ţării, ponderea agriculturii în activităţile populaţiei este de 82,3%, în zona de sud vest, de 81,6%, în timp ce pentru zona de sud est şi cea de sud, procentul este de 74,6%, respectiv 61%. Potrivit Agrostar, acest proiect este finanţat de UE şi realizat în parteneriat cu Ministerul Muncii, dar şi al Autorităţii de Management. De asemenea, partenerii Agrostar în cadrul acestui program sînt \"Xóvenes Agricultores\", o organizaţie profesională care reuneşte agricultorii mici şi mijlocii, crescătorii de animale şi silvicultorii din regiunea Galiţia, Spania, precum şi Institutul de Dezvoltare Comunitară, o federaţie de organizaţii non-profit.