Şomerii din România nu vor să se mute în zonele unde este de lucru

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Silviu Bian, a declarat că şomerii din România nu acceptă să se mute în zone unde şi-ar putea găsi de lucru. Acesta susţine că, în prezent, în România problema nu este reprezentată de lipsa locurilor de muncă, ci de mobilitate. “Locurile de muncă nu sînt puţine, sînt în jur de 10.000 - 11.000 la nivel naţional, dar avem o problemă cu mobilitatea pentru că sînt anumite zone în care s-ar găsi de lucru, dar oamenii sînt legaţi de locuinţă, de tradiţii şi nu acceptă să se mute”, a declarat Bian care a adăugat că Guvernul este pregătit să facă faţă situaţiei actuale în care mulţi oameni îşi pierd locurile de muncă din cauza crizei. Oficialul ANOFM susţine că şi anul acesta primăriile vor putea angaja şomeri pentru lucrări de interes public care vor fi făcute pe durată determinată. “Ocuparea temporară o sprijnim în continuare, iar cei care vor fi angajaţi de primării vom interveni să urmeze şi un curs de formare profesională în funcţie de necesităţile pe care le are comunitate respectivă. Noi dăm 100% salariu o parte din an, dar o perioadă trebuie să aibă şi primăriile contribuţie. Nu putem evalua cîţi şomeri vor angaja fiindcă este vorba de bugetele pe care le au primăriile”, a afirmat Bian. În acelaşi timp, preşedintele ANOFM le-a recomandat tuturor şomerilor să apeleze la serviciile specialiştilor din toată ţara. “Nu neapărat ca să găsească locuri de muncă, ci să fie înregistraţi şi să beneficieze de programul de măsuri active, cum ar fi formarea profesională, consilierea şi formarea în carieră. Eu nu cred că această criză nu are un capăt”, a mai declarat Silviu Bian.