Recensământul populaţiei, cel mai complex realizat în România, primul efectuat după integrarea României în UE, desfăşurat după reguli stabilite de Comisia Europeană, nu a avut un debut favorabil, ieri, la Constanţa. Pe ultima sută de metri, la nivelul întregului judeţ, peste o sută de recenzori s-au retras. În ultimele zile de instruire, 150 de persoane au renunţat să mai vină la cursuri. În prima zi de recenzare, alte 180 de persoane nu s-au prezentat la Comisia Locală de Recensământ pentru a-şi ridica mapele cu documentele necesare activităţii de teren. “De dimineaţă (ieri - n.r.), mai aveam de distribuit către personal aproximativ 180 de mape. Dacă nu reuşim să acoperim cele două circumscripţii rămase fără recenzori, 15 – zona I.C. Brătianu şi 16 – cartierul Poarta 6, din municipiu, ne vom confrunta cu o problemă. Încercăm să suplinim deficitul de personal din corpul de rezervă, iar dacă nici atunci sectoarele nu vor fi acoperite, vom implica în procesul de recenzare aproximativ 50 de persoane, reprezentând întregul personal al Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Constanţa”, a declarat directorul executiv al DJS Constanţa, Enache Buşu. Până la sfârşitul zilei de ieri, deficitul de recenzori în municipiu se diminuase, ajungând la 50 de persoane. “Vom face înscrieri în continuare, astfel încât să dispunem de un corp de rezervă solid”, a adăugat Buşu.

MUNCĂ MULTĂ, BANI PUŢINI Motivele pentru care persoanele instruite în vederea numărării populaţiei au abandonat activitatea sunt din cele mai diverse. Cei mai mulţi au spus că efortul muncii de teren, la care se adaugă complexitatea chestionarelor, nu este răsplătit pe măsură. “Un recenzor are de îndeplinit, în 12 zile, o normă de o sută de locuinţe şi aproximativ 300 de persoane. Completarea chestionarelor pentru o locuinţă nu durează mai mult de 25 minute. Pentru munca depusă, remuneraţia recenzorului este de 580 lei”, a spus Buşu. Dintr-un calcul simplu rezultă că un recenzor va lucra aproximativ 42 de ore în decursul celor 12 zile de recenzare, va completa 8 – 9 chestionare pe zi într-un interval de peste cinci ore pe zi. Alte persoane au spus că sectorul pe care trebuie să-l acopere se găseşte în zone diferite, găsind deplasarea între zone ca un impediment în îndeplinirea normei în timpul necesar.

ŞOMERI ŞI PENSIONARI O mare parte dintre recenzorii înscrişi sunt şomeri sau pensionari. Adevăratul motiv pentru care oamenii au refuzat oferta de muncă este, pe bună dreptate, teama că statul român îi va priva de alte drepturi. “Şomerii care au ales să devină recenzori îşi pierd indemnizaţia pe luna în curs. În aceeaşi situaţia se găsesc şi persoanele care au ieşit la pensie anticipat. În schimb, cei care primesc pensie la limită de vârstă sunt avantajaţi. Remuneraţia lor va fi 620 lei pentru cele 12 zile de recensământ”, a explicat Buşu.

UŞI ÎNCHISE În lipsa unei campanii de informare a locatarilor pe care asociaţiile de proprietari ar fi trebuit să le întreprindă, recenzorii care au ieşit ieri pe teren s-au rezumat la acţiunea de “recunoaştere” a zonei. Ştefan Tănescu este pensionar, dar a acceptat să fie recenzor pentru a-şi rotunji veniturile. În plus, este o persoană activă şi consideră că implicarea în activităţi sociale îl menţine în formă. “Am încercat să-l găsesc pe administratorul de bloc pentru a-l ruga să lipească în scări o informare cu privire la vizitele la domiciliu pe care urmează să le fac, însă nu l-am găsit încă. Am reuşit să recenzez numai două persoane. Poate că oamenii nu sunt acasă. Sper, seara şi la sfârşitul săptămânii să pot recupera timpul pierdut de dimineaţă”, a povestit recenzorul Ştefan Tănescu. Pensionarul vrea să roage administratorul de bloc să îl însoţească acolo unde nu i se deschide uşa. În plus, el s-a gândit să lase bilete la cutiile poştale, pentru a informa locatarii de recensământ, iar acolo unde nu găseşte pe nimeni acasă, în repetate rânduri, să lase vorbă la vecini. La sfârşitul fiecărei zile de lucru, fiecare recenzor va comunica recenzorului şef numărul locuinţelor şi al persoanelor recenzate.