Sondaj! Încrederea în Dragnea și Tudose se prăbușește!

21:19:09 / 08 Noiembrie 2017

Si inca ceva...

Se vede "economia României e pe loc UNU in UE și datorită LUI" in buzunarul fiecarui roman care lucreaza cinstit. Vai de capul nostru cu astfel de specimene ca tine spalate pe creier pentru o letcaie (traducere pentru tine ca nu cred ca pricepi din moment ce sustii un asemenea partid=o moneda cu valoare infima). Toti politicienii ne-au vandut tara bucata cu bucata si inca o mai fac iar noi in prostia noastra ii sustinem. Sper sa te trezesti cat de curand la realitate altfel cu oameni cu gandirea care mai au si drept de vot ta o sa fie si mai greu.