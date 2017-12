Sondajul care face valuri: „Ce vrea cu adevărat populația României“

18:49:16 / 03 Noiembrie 2017

PDL PNL CIUMA GALBENĂ..

... Te-a prostit rău se Tot !...Ultimele alegeri au demonstrat că Marius Pieleanu are DREPTATE...Poporu nu e tâmpit că tine ba sindbad și știe foarte bine cu cine trebuie sa voteze !.. Programul PSD și ALDE este unul de scoatere a românilor din sărăcite !.. SALARIUL min pe economie era in perioada basista de 6000 Ron.. Acum PSD și ALDE l-au dublat e 1450 iar de la anu 1550.. In fiecare an salariul minim pe economie va crește cu 100 Ron. .Sindbade unde era salariu romanalui dacă și stăpânu tau Basescu făcea aceleași lucru ?..Sa mărească SALARIILE românilor cu 100 Ron anulal ?..Îți spun eu jigodie pupincurist bashit era de 1000 de euro și nu mai Trebuia că români să-și părăsească țara și familiile pt a muncii în afara țării slugile la străini sau cerșetori că NN KURU !..Așa că tu jigodie TU ești prostu care nu știe cu cine ar TREBUI SA VOTEZE !