Sonique a cîntat live în Mamaia

Publicul de la malul mării a avut ocazia să asiste, vineri seară, în Club Krystal din staţiunea Mamaia, la un concert live susţinut de celebra interpretă de culoare Sonique, alias Sonia Clarke. Artista, cunoscută în întreaga lume ca solistă, dar şi ca DJ, a făcut un show de zile mari, atît pe scenă, cît şi pe ringul de dans. Cîntăreaţa britanică a venit cu cîteva ore înainte de începerea concertului şi a dansat în club alături de fanii săi, fără a da prea mare importanţă statutului pe care îl are, acela de vedetă internaţională. Acest lucru a putut fi observat şi în ţinuta sa, Sonique purtînd o pereche de jeanşi scurţi şi un top lejer. „Lumea trebuie să asculte muzică, de la cel mai mic pînă la cel mai mare. Trebuie să te naşti pentru muzică”, a declarat artista.

Concertul său a început puţin după ora 24.00, piesa cu care a deschis spectacolul fiind cea cu care s-a lansat, „It Feels So Good”. Sonique nu a stat doar la platane, ci a şi cîntat, invitînd publicul să facă acelaşi lucru. „Îmi place în România, îmi place atmosfera de aici. Mama nu prea a fost de acord să vin aici şi de cînd am ajuns, mă sună foarte des sau îmi dă bip. Am fost şi în Bucureşti o dată şi aş vrea să mă mai întorc”, a adăugat Sonique. Concertul s-a încheiat tîrziu în noapte, dar artista şi-a asigurat fanii că va reveni în oraşul de la malul mării.

Ceea ce publicul nu ştie este că Sonique are un iubit de aprox. un an şi în timpul liber îi place să gătească. Mai mult, artista intenţionează să înfieze un copil. Sonique a mixat de mai multe ori pentru amatorii de house autohtoni, ultima sa vizită în România fiind în luna octombrie a anului trecut, la Bucureşti.