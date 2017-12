Sonique a învins cancerul mamar

Cântăreaţa britanică Sonique, cunoscută şi pentru cariera ei de DJ, a ieşit învingătoare din lupta cu cancerul mamar, medicii britanici declarând că artista este complet vindecată. Cântăreaţa britanică, în vârstă de 41 de ani, a primit vestea cea bună în aceeaşi zi în care a înregistrat, împreună cu alte artiste, o piesă ce va fi comercializată în scopuri caritabile. Sonique a fost diagnosticată cu cancer mamar în mai 2009. După trei operaţii de extirpare a tumorilor, numeroase şedinţe de chimioterapie intensivă, dar şi de radioterapie preventivă, Sonique a învins această maladie. ”Încerc doar să mă distanţez cât pot de mult de toată această experienţă. În momentul în care am făcut acele operaţii şi medicii au extirpat tumorile, am început să mă schimb. Oamenii îmi spuneau: «Ai cancer». Dar eu continuam să le spun: «Nu, fac chimioterapie». Este o mare diferenţă. Însă, acum, totul a trecut. Decât să mă gândesc că acum sunt pe drumul spre vindecare, eu mi-am spus că m-am vindecat şi că a sosit momentul să strâng cioburile, să merg mai departe şi să uit acele momente. Trebuie să gândeşti pozitiv”, a explicat cântăreaţa.

Sonique a înregistrat la sfârşitul săptămânii trecute, împreună cu alte 19 cântăreţe, un cover al piesei ”Girls Just Want to Have Fun”, un hit lansat de Cyndi Lauper în anii \'80. Încasările generate de comercializarea acestei piese vor fi donate unor organizaţii de caritate. Sonique, pe numele ei adevărat Sonia Clarke, a cunoscut cel mai mare succes din carieră în anul 2000, când remixul piesei ”It Feels So Good” a ajuns pe primele locuri în clasamentele muzicale dance din Marea Britanie şi din SUA. De-a lungul anilor, ea a susţinut numeroase concerte şi în cluburile din România.