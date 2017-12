Sonny Flame, un nou nume pe scena muzicii dance autohtonă

Unul dintre artiştii promovaţi de nou apăruta casa de discuri românească Red Clover, în afara constănţencei Alessia, este Răzvan Mihai Preda, alias Sonny Flame, un tânăr solist de 24 ani. Cântăreţul începe în forţă noul an, cu un videoclip pentru piesa „Top of the World\", realizat chiar în această săptămână de regizorul Alex Ceauşu. Este vorba de un produs de imagine filmat pe croma, însă noutatea ţine de modalităţile de filmare, cât şi de grafica lui specială (animaţie 2D şi 3D), semnată Cristi Smărăndoiu, artist care a participat la realizarea videoclipului „Videophone\"- Beyonce ft. Lady Gaga.

Deşi este la începutul carierei, Sonny Flame a colaborat deja cu nume importante din industria showbiz-ului românesc: Wassabi (\"Lonely Girl\"), Connect-r (\"Summer Days\"), D.J. Chris Mayer (\"Top of the World\", \"Confused\"), Morris (\"Havana Lover\"). În prezent, „Havana Lover\" este în topul unor clasamente radio care promovează muzica dance. Artistul va lansa noul său single „Top of the World\" săptămâna viitoare, laolaltă cu videoclipul oficial. În acelaşi timp, Preda se pregăteşte, împreuna cu Lola (ex. Wassabi), să facă o bună impresie la ediţia naţională a Eurovision 2010.