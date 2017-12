Sonorităţile “dure” ale rock-ului sunt pe gustul publicului

Promotoare a muzicii de atitudine în România, trupa rock Altar a revoluţionat modul de exprimare prin muzică la începutul anilor ’90 şi a fost, de la primele apariţii live, unul dintre cele mai spectaculoase şi prodigioase grupuri thrash/metal/hardcore din ţară. Ani la rând, Altar a fost desemnată drept cea mai bună trupă rock naţională, a susţinut concerte pe cele mai renumite scene ale genului (Peninsula, Stufstock, Fânfest, TopT, Periam, Samfest) şi a cântat alături de nume celebre ale rock-ului mondial, Prodigy, Sepultura, Kreator, Anathema, Amorphis, Exploited, Clawfinger, Sick of it all. În această vară, formaţia clujeană a constituit unul dintre elementele de atracţie ale Festivalului Stufstock din acest an, adunând un număr record de spectatori în faţa scenei instalate pe plaja de la Vama Veche. Vizibil fericit de reîntâlnirea cu rockerii de la malul mării, Teo Peter Jr., basistul şi promotorul trupei, ne-a dezvăluit că cei de la Altar sunt decişi să strige din nou, după doi ani de acalmie, „Stop the Silence”, ca în cunoscuta lor melodie şi să revină în atenţia publicului.

Reporter (Rep.): V-aţi lăsat aşteptaţi pe litoral.

Teo Peter Jr. (T.P.) Ne-a făcut plăcere să revenim la Vama Veche, n-am mai fost aici din 2007. Dar acest fapt nu a depins de noi, ci de cei care organizează acest eveniment. A fost o reîntoarcere în forţă! Ne-am simţit bine, atât noi, cât şi publicul şi asta este cel mai important. O să revenim ori de câte ori vom fi chemaţi, cu foarte mare drag, pentru că la Vama Veche ne simţim ca şi acasă. Nu cântăm doar pentru un oraş sau o localitate, ci pentru întreaga ţară şi aşa ne place nouă să spunem: suntem Altar din România!

Rep.: După succesul de la Stufstock, aţi reamintit un lucru esenţial în Vama Veche...

T.P.: Este loc pentru toată lumea, se cântă diferite genuri, nu doar în Vamă, ci peste tot. Dar ceea ce am punctat noi astăzi şi ar trebui să intre în atenţia celor ce organizează astfel de evenimente este faptul că şi genul de muzică pe care noi îl promovăm de aproape 20 ani este pe gustul publicului.

Rep.: Noutăţile se lasă aşteptate. Cu ce se mai ocupă Altar?

T.P.: Pregătim un album nou. Din păcate, nu am reuşit să-l scoatem aşa cum ne-am propus, în toamna acestui an. Dar sperăm ca, până în iarnă, să reuşim să-l edităm. Va fi, de departe, cel mai reuşit album Altar din cei 20 ani ai trupei. EP-ul pe care noi l-am scos anul trecut, intitulat „Under control”, este o prefaţă a acestui album. Între timp, am fost la celebrul festival rock de la Wacken din Germania, unde am simţit - este mult să spunem ca acasă - dar am simţit că este şi locul nostru acolo.

Rep.: Ce linie va urma noul album?

T.P.: Putem să spunem că am reuşit să comprimăm în piesele pe care le-am realizat până în acest moment tot ceea ce a însemnat Altar ca şi esenţă: de la „rădăcinile” de unde am plecat, apoi prin tot ce am trecut în cei 20 ani de istorie a trupei. Cred că rezultatul va fi pe gustul celor ce ne respectă şi ne iubesc, pentru că şi noi facem totul cu foarte mare respect pentru publicul nostru şi cred că asta se observă şi pe scenă şi în tot ceea ce am editat până acum.