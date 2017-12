Sony s-a răzgândit și va lansa comedia „The Interview”

Preşedintele american, Barack Obama, a salutat decizia Sony Pictures de a difuza comedia despre liderul nord-coreean, Kim Jong-un, într-un număr limitat de săli din SUA, ignorând astfel ameninţările cu represalii prin atacuri informatice. Scandalul creat în jurul comediei hollywoodiene despre liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, este deja unul global, iar consecinţele acestor neînţelegeri ar putea fi chiar serioase. Comedia, în care actorii Seth Rogen şi James Franco joacă rolurile a doi jurnalişti de televiziune însărcinaţi de CIA cu asasinarea lui Kim Jong-Un, interpretat de actorul americano-coreean Randall Park, după un interviu cu acesta la Phenian, a generat reacţii vehemente din partea autorităţilor nord-coreene încă din luna iunie a acestui an. Regimul comunist de la Phenian a văzut în acest film „un act de terorism” şi a promis „represalii nemiloase”, iar un purtător de cuvânt al diplomaţiei nord-coreene i-a catalogat drept „gangsteri” pe producătorii şi regizorul filmului şi a cerut cenzurarea acestuia.

SATIRĂ PE BARBA LIDERULUI DE LA PHENIAN

Reacţiile nord-coreenilor au fost atât de vehemente deoarece, în această ţară, să râzi de Kim Jong-un înseamnă un drum către moarte. Nord-coreenii sunt „distraţi” la singurul post de televiziune din ţară cu desene animate în care SUA sunt atacate, cu dansuri şi cântece dedicate liderului suprem sau cu muzică tradiţională, pe lângă „invazia” de ştiri despre faptele generoase ale lui Kim Jong-un sau despre dragostea lui pentru poporul său. La începutul lunii decembrie, un grup care se autointitulează Guardians of Peace (GOP) a revendicat un atac informatic asupra studiourilor de film Sony Pictures, cerând retragerea peliculei satirice despre dictatorul nord-coreean Kim Jong-un. „Opriţi imediat difuzarea filmului despre terorism care poate distruge pacea regională şi poate declanşa un război”, era mesajul piraţilor cibernetici scris în limba engleză, dar cu greşeli gramaticale. Atacul informatic s-a tradus prin publicarea ilegală pe internet a cinci filme ale Sony Pictures şi prin furtul de date personale, printre care se află adresele şi numărul asigurării sociale a 47.000 de angajaţi şi colaboratori ai Sony Pictures.

Și în 2004, Hollywoodul a ironizat regimul nord-coreean în comedia satirică „Team America”, în care tatăl lui Kim Jong-Un, Kim Jong-Il, era descris ca un despot izolat şi inhibat. În trailerul filmului „The Interview”, un agent al CIA pretinde că această ţară asiatică este „cea mai periculoasă din lume” şi explică personajelor interpretate de James Franco şi Seth Rogen cultul personalităţii întreţinut de dinastia Kim în Coreea de Nord. „Poporul lui Kim Jong-Un crede tot ce el îi spune, inclusiv faptul că el poate să vorbească cu delfinii, că nu urinează şi nu defechează”, spune acel agent.

ADEVĂRATELE BIJUTERII

Pe de altă parte, Sony Corp. analizează posibilitatea de a scoate la vânzare Sony/ATV Music Publishing, divizia sa care deţine drepturile de autor asupra celor mai multe piese din catalogul muzical al trupei The Beatles. Această divizie, pe care o deţine în coproprietate cu fondul care administrează averea cântăreţului Michael Jackson, a fost estimată la o sumă cuprinsă între 1,5 miliarde şi 2 miliarde de dolari. Nu se ştie deocamdată dacă grupul Sony îşi va vinde participaţia pe care o deţine în această divizie sau dacă întreaga divizie Sony/ATV Music Publishing va fi scoasă la vânzare.

Documentele din e-mailurile care au fost publicate recent pe internet nu indică nici preţul pe care grupul Sony şi-ar dori să îl obţină, nici data la care ar putea avea loc tranzacţia. Într-un e-mail din 3 octombrie, potrivit Bloomberg, directorul financiar al grupului Sony, Kenichiro Yoshida, şi-a avertizat colegii din grup în legătură cu o serie de probleme care există în industria muzicală, spunând despre aceasta că „are un capital şi o structură de guvernare mai degrabă complexe” şi că „este influenţată de orientarea pieţei spre streaming”.

Sony/ATV Music Publishing este un joint-venture cu structura 50% - 50% între Sony Corp. şi fondul care administrează averea cântăreţului Michael Jackson. În plus, aceşti doi parteneri deţin împreună 39,8% - 29,8 puncte procentuale (Sony) şi zece puncte procentuale (fondul Michael Jackson) din casa de discuri EMI Music Publishing, prin intermediul unui consorţiu înfiinţat de Rob Wiesenthal, directorul financiar al Sony Corp. of America. Acel consorţiu, din care face parte, printre alţii, şi David Geffen, a plătit 2,2 miliarde de dolari în iunie 2012 pentru catalogul muzical al casei EMI. Cataloagele muzicale deţinute de Sony/ATV şi EMI includ veritabile „bijuterii” muzicale, precum discografia trupei The Beatles şi cea a celebrei case de discuri Motown. Sony/ATV obţine doar ea singură venituri de 510 milioane de dolari, alături de alți 115 milioane de dolari din administrarea catalogului muzical al EMI, care generează la rândul ei, pe cont propriu, venituri de 725 milioane de dolari.