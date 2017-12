Şopârlă se desparte de Animal X!

Îndrăgita formaţie constănţeană de muzică dance, Animal X, va concerta mai departe fără Alexandru Salaman, alias Şopârlă. Deşi colaborarea muzicală cu trupa a încetat de la începutul acestui an, abia ieri a fost făcută publică această decizie pe site-ul oficial al trupei. Potrivit acestuia, nu a existat nicio ceartă între membrii trupei, Şopârlă fiind în continuare în relaţii foarte bune cu foştii săi colegi: el părăseşte formula urmând să se dedice activităţilor alături de fundaţia sa culturală Art Music&Film. Astfel, Animal X continuă în următoarea componenţă: Hienă, Martzianu, Vierme, Tzapu şi Greiere. Aceştia vor lansa un nou single, intitulat „Love Philosophy”, şi un nou album. În plus, trupa are înscrisă în agenda perioadei apropiate o serie de 69 de spectacole în ţară, până în vară. Hienă şi Şopârlă au pus bazele trupei Animal X, la Constanţa, în 1997, ca formaţie de breakdance. Prima apariţie oficială a trupei a fost în 1999, când li s-a alăturat Vierme. Primul album, care poartă numele trupei, a fost lansat în anul 2000. A urmat „Level 2\" (LP, 2001), \"Virtual\" (EP, 2001), \"Revolution\" (LP, 2002), „Funraptor\" (EP, 2004), „Băieţi derbedei\" (LP, 2006), „Best of\" (LP, 2006) şi „Sâmbure de drac\" (LP, 2008).