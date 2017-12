Sophie Ellis-Bextor îşi simte vârsta

Are doar 31 de ani, dar cântăreaţa britanică Sophie Ellis-Bextor recunoaşte că a început să se simtă bătrână în comparaţie cu fanii ei. „Când vorbesc cu adolescenţii, mă simt în vârstă. Richard şi cu mine credem că ne-am maturizat mult de când suntem împreună. Dar sunt şi multe avantaje odată ce îmbătrâneşti”, a declarat cântăreaţa, care are doi copii, Sonny, de cinci ani, şi Kit Valentine, de 14 luni. Vârsta îşi are lşi avatanjele ei, iar Sophie Ellis-Bextor susţine că este mult mai încrezătoare acum decât la 20 de ani. „Este greu să te simţi bine în pielea ta când eşti tânăr. Cred că ajungi la această cunoaştere când ai avut suişuri şi coborâşuri, lucruri care vin odată cu vârsta”, a conchis starul.

Sophie Ellis-Bextor a debutat ca solistă a trupei Theaudience în 1997, dar trupa indie s-a destrămat în numai câteva luni. Abia în anul 2000, după mai multe încercări de a avea o carieră solo, Sophie Ellis-Bextor a cunoscut succesul lucrând cu DJ Spiller la “Groovejet (If This Ain\'t Love)”. Piesa a ajuns pe prima poziţie a topului din Marea Britanie, iar albumul său de debut intitulat “Read My Lips” s-a vândut într-un milion de exemplare, un an mai târziu. Piesa “Murder On The Dancefloor” a devenit în 2002 cel mai difuzat hit în Europa. Cel de-al patrulea său album, intitulat “Straight To The Heart” va fi lansat spre sfrşitul acestui an. Sophie Ellis-Bextor este căsătorită cu Richard Jones, basistul trupei The Feeling.