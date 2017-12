Sophie Ellis-Bextor, mamă pentru a patra oară

Cântăreaţa Sophie Ellis-Bextor şi soţul ei, Richard Jones, basistul trupei The Feeling, vor deveni părinţi pentru a patra oară, în 2015. Sophie Ellis Bextor, în vârstă de 36 de ani, și Richard Jones au împreună trei fii: Sonny, în vârstă de 11 ani, Kit, de 6 ani, şi Ray Holiday, în vârstă de 3 ani. Sophie Ellis Bextor şi Richard Jones s-au cunoscut în 2003, la o săptămână după ce cântăreaţa se despărţise de partenerul ei din ultimii şase ani, Andy Boyd, şi s-au căsătorit în Italia, în iunie 2005.

Cântăreaţă şi compozitoare, Sophie Ellis-Bextor a cunoscut celebritatea în anul 2000, odată cu lansarea pe piaţă a single-ului ”If This Ain't Love”, cântat împreună cu DJ Spiller. De atunci, artista britanică a lansat şi alte piese de succes, precum ”Murder On The Dancefloor”, ”Take Me Home” sau ”Music Gets The Best of Me”. Muzica ei reprezintă un amestec de disco şi pop, cu influenţe electro din anii '80.