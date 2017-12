Soprana Angela Gheorghiu răspunde criticilor

După ce a fost criticată, sâmbătă, de ziarul britanic „The Guardian”, pentru prestaţia din spectacolul „Tosca”, pus în scenă la Royal Opera House din Londra, soprana Angela Gheorghiu a fost lăudată într-un nou articol al aceleiaşi publicaţii. „Oamenii încă mai cred că sunt dificilă. Dar cine nu este aşa? Balzac a fost dificil; Tolstoi a fost dificil; mama mea poate fi dificilă\'\', a declarat Gheorghiu pentru „The Guardian”, atunci când a fost întrebată cum ar dori să rămână în amintirea oamenilor.

Frumoasa soprană, care a cucerit cu vocea sa întregul mapamond, a subliniat că realizarea sa majoră a fost prima audiţie la Londra, la Royal Opera House. „Eram în ultimul an la Academia de Muzică din Bucureşti. Am cântat pentru Peter Katona (n. r. directorul de casting): o arie franceză şi apoi, o bucată din La Boheme. El m-a întrebat imediat: „Vrei să cânţi la Covent Garden?”. I-am spus: Desigur, acesta este motivul pentru care am venit aici”, a dezvăluit Gheorghiu.

În ceea ce priveşte relaţia cu directorii de teatre, diva, cunoscută pentru personalitatea sa puternică şi pentru că nu face compromisuri, a subliniat:

„Spun nu lucrurilor pe care oamenii mă obligă să le fac. Dar ştiţi câţi alţi cântăreţi de operă fac acelaşi lucru? Anul viitor, voi împlini o carieră minunată de 20 de ani, i-am întâlnit pe toţi directorii şi dirijorii din lume. Îi am pe telefonul meu şi ei pe mine”.

Potrivit publicaţiei britanice, Angela Gheorghiu va cânta, mâine, împreună cu Placido Domingo, la Arena O2 din Londra.