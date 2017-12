Soprana Daniela Vlădescu, una dintre marile voci ale cîntecului liric românesc, actual director general al Teatrului Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski“ din Constanţa, face parte din distribuţia unui spectacol-mamut, care va marca, în această seară, redeschiderea Sălii Studio din clădirea Teatrului Naţional Bucureşti (TNB), unde funcţionează Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian". Sala Studio a fost afectată de un incendiu în luna ianuarie a anului 2005 şi se redeschide cu un spectacol în regia a şapte profesionişti. Reparaţiile nu s-au finalizat nici pînă în acest moment, însă Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC) şi conducerea Operetei au aranjat sala şi au achiziţionat echipamentele necesare, printre care şi o scenă mobilă cu fosă, pentru a putea găzdui din nou spectacole.

Spectacolul din această seară, "Broadway-Bucureşti", a costat circa 100.000 euro şi cuprinde 14 fragmente de musicaluri americane - "Cabaret", "Show Boat", "Cats", Omagiu Richard Rogers, "South Pacific","A Chorus Line", Selecţiuni George Gershwin, "West Side Story", "Chicago", "Scripcarul", "Inimă de leu", "Evita", "New York: Here's To The Big Apple" şi "Fantoma de la Operă" - regizate de Alexandru Tocilescu, Beatrice Rancea, Ion Caramitru, Radu Afrim, Radu Alexandru Nica, Cornel Todea şi Răzvan Dincă, directorul Operetei. De menţionat este faptul că soprana Daniela Vlădescu, angajată a Teatrului “Ion Dacian“ din anul 1993, va interpreta o arie din musicalul “Cats“ - “Memory“, în regia lui Ion Caramitru, precum şi rolul Cristinei din “Fantoma de la Operă“.

Invitatul special al proiectului este dirijorul Gary Dilworth din Statele Unite ale Americii, iar printre artişii de pe scenă se numără Loredana, care va interpreta un fragment din musicalul "Chicago", şi Crina Matei. Coregrafia spectacolului este realizată de Răzvan Mazilu, Mihai Babuşka, Florin Fieroiu, Sergiu Anghel şi Carmen Coţofană, decorurile îi aparţin lui J. Werner, din Ungaria, iar costumele poartă semnătura Doinei Levintza. În proiect sînt implicaţi peste 130 de oameni, regizori, balerini, solişti. Spectacolul este realizat în colaborare cu Centrul Cultural American în România.