Soprana Valentina Naforniţă s-a impus la „Singer of the World”

Tânăra soprană Valentina Naforniţă a câştigat prestigiosul concurs „Singer of the World”, organizat de BBC la Cardiff, o competiţie care a dus la lansarea multor cariere de top în muzica de operă. Soprana din Republica Moldova, în vârstă de 24 de ani, s-a impus fără probleme în finala de duminică seară, câştigând atât cele 15.000 de lire sterline aferente premiului cel mare, BBC Cardiff Singer of the World, dar şi premiul publicului, în valoare de 2.000 de lire sterline. „Sunt atât de fericită! Mă simt de parcă aş fi în Paradis! Acest premiu înseamnă totul pentru mine\", a declarat Naforniţă, care, înainte de a descoperi opera, a fost solistă de muzică pop.

În finala concursului desfăşurat în Ţara Galilor, la St. David\'s Hall din Cardiff, Valentina Naforniţă a interpretat creaţii compuse de Donizetti, Dvorak şi Gounod. Valentina a reuşit să se impună prin vocea sa în faţa altor patru finaliste - Olesisa Petrova din Rusia, Andrei Bondarenko din Ucraina, Hye Jung Lee din Coreea de Sud şi Meeta Raval din Marea Britanie.

Juriul competiţiei a fost alcătuit din celebra cântăreaţă Kiri Te Kanawa, dirijorul rus Alexander Polianichko, directorul artistic al Operei din Palermo, Lorenzo Mariani, mezzo-soprana Marilyn Horne, tenorul Dennis O\'Neill şi baritonul Hakan Hagegard.