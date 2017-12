Sorții au decis una dintre echipele calificate în sferturile CAN

Final incredibil în Grupa D la Cupa Africii pe Națiuni (CAN) la fotbal, două echipe - Guineea și Mali - încheind faza grupelor cu linii de clasament identice! De fapt, am putea spune că aceste echipe au jucat de pomană câte trei partide, decizia de a avansa în sferturile de finală fiind lăsată la... mâna sorții! Care i-a surâs naționalei din Guineea - trasă la sorți, ieri, la sediul Comitetului de Organizare al celei de-a 30-a ediții a CAN.

Ultimele rezultate din faza grupelor, cele contând pentru Grupa D: Camerun - Cote d'Ivoire 0-1 (Gradel 36) și Guineea - Mali 1-1 (Constant 15-pen. / Maiga 47). Clasament: 1. Cote d'Ivoire 5p (3-2); 2-3. Guineea, Mali 3p (3-3); 4. Camerun 2p (1-2). Se cunoaște acum și programul sferturilor de finală, care vor avea loc în weekend - sâmbătă: Congo - Congo DR și Tunisia - Guineea Ecuatorială; duminică: Ghana - Guinea și Cote d'Ivoire - Algeria.