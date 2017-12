Sora lui Raul Castro dezvăluie că a colaborat cu CIA în anii \'60

Una dintre surorile lui Fidel şi Raul Castro a colaborat cu CIA în anii \'60, perioadă în care SUA au încercat să pună capăt revoluţiei cubaneze, potrivit unei cărţi care a apărut luni. Juanita Castro, în vîrstă de 76 de ani şi exilată la Miami, dezvăluie în cartea intitulată ”Fraţii mei, istoria secretă”, detalii despre familie şi modul în care s-a apropiat de CIA cînd a început să critice revoluţia, în 1964. Sora mai mică a lui Fidel şi Raul a povestit la televiziune cum, într-o duminică seara în Cuba, un apropiat al lui Fidel şi al ei a venit şi i-a spus că serviciile americane de informaţii vor ca ea să colaboreze cu ele. ”Această persoană a declarat că CIA vrea să vorbească cu mine întrucît are lucruri interesante să îmi comunice şi lucuri interesante să mă întrebe. Eram puţin confuză, dar am spus da”, a povestit aceasta, citată de Univision, principalul post hispanofon de televiziune din SUA. ”Am început să fiu dezamăgită de revoluţia cubaneză, cînd am văzut atîta nedreptate, mi-am spus, nu este posibil, aici se înşeală, aici cineva este înşelat”, a povestit ea, fără a da mai multe detalii despre relaţia cu CIA.

În anii \'60, serviciile americane de informaţii au încercat în mod repetat să răstoarne regimul comunist din Cuba, prin comploturi vizînd asasinarea lui Fidel Castro, potrivit autorităţilor cubaneze. Juanita Castro afirmă în cartea sa că fratele său Raul i-a cerut să se retragă pentru o perioadă în Mexic, după ce a aflat că aceasta a început să critice revoluţia şi că proteja oponenţi. De la 18 iunie 1964, aceasta nu l-a mai văzut niciodată pe actualul preşedinte al Cubei, a declarat ea. Cartea, scrisă împreună cu o jurnalistă mexicană, este publicată simultan în SUA, Columbia, Mexic şi Spania.