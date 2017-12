Sorana Cîrstea, la porţile semifinalei de la Roland Garros

După un meci în care şi-a extaziat admiratorii, Sorana Cîrstea joacă astăzi meciul vieţii. Adolescenta de doar 19 ani bate la porţile semifinalei de la Roland Garros, acolo unde au mai fost doar Florenţa Mihai şi Virginia Ruzici, în 1976, ultima fiind şi singura cîştigătoare a noastră a turneului de Grand Slam în 1978. Victoria din optimi, din duelul cu Jelena Jankovic, nr. 5 mondial, a produs mult entuziasm în rîndul iubitorilor sportului alb, care acum o văd pe româncă aproape de un nou succes colosal. „Aşa am mai bătut-o şi anul trecut la Fed Cup dar acum au fost alte condiţii, o altă atmosferă şi jucam pe suprafaţa ei favorită. Mi-am dorit foarte mult victoria. Ca şi în celelalte meciuri am avut un început mai greu, dar după primul set mi-am dat drumul la joc. Calificarea în sferturi la Roland Garros nu se compară cu victoria de la Taşkent, pentru că aici este un turneu de Grand Slam şi mă bucur că sînt în formă. La finalul meciului, cînd am întors de la 4-5, am fost puţin mai agresivă şi mai sigură pe mine. Trebuia să închei meciul mai repede, dar la final mi-a plăcut prea mult atmsofera şi am zis să mai stau puţin pe teren. Acum au mai rămas doar opt jucătoare, iar la nivelul acesta fiecare meci va fi greu, dar îmi doresc să cîştig”, a declarat Cîrstea, după meciul de infarct cu Jankovic. Nr. 41 în clasamentul WTA, Cîrstea pare să aibă un culoar favorabil spre semifinale, astăzi urmînd să o întîlnească, în sferturi, pe Samantha Stosur (Australia, cap de serie nr. 30). Dacă va trece de australiancă, Sorana o va întîlni în semifinale pe cîştigătoarea din duelul Svetlana Kuzneţova (Rusia, cap de serie nr. 7) - Serena Williams (SUA, favorita nr. 2). Prima semifinală a fost stabilită ieri. Rusoaica Dinara Safina, nr. 1 mondial, s-a calificat în penultimul act, după ce a trecut, în sferturi, de Victoria Azarenka (favorita nr. 9), în trei seturi, 1-6, 6-4, 6-2. Safina o va întîlni în semifinale pe slovaca Dominika Cibulkova (favorita nr. 20), care a dispus, cu 6-0, 6-2, de rusoaica Maria Şarapova. La masculin, în prima semifinală, se vor întîlni Fernando Gonzalez (Chile, cap de serie nr. 12) şi Robin Soderling (Suedia, cap de serie nr. 23). În sferturi, Gonzalez, care în optimi l-a eliminat pe Victor Hănescu, a trecut de britanicul Andy Murray (nr. 3) în patru seturi, 6-3, 3-6, 6-0, 6-4, iar Soderling l-a eliminat în trei seturi, 6-1, 6-3, 6-1, pe rusul Nikolai Davidenko.

În turneul junioarelor, Elena Bogdan (favorită nr. 8) a fost eliminată, ieri, turul 3, după ce a fost învinsă, cu 7-5, 6-0, de croata Silvia Njiric (cap de serie nr. 11). Elena Bogdan continuă în schimb la dublu. Elena Bogdan şi Noppawan Lertcheewakarn (Thailanda), cap de serie nr. 2, au dispus, în turul secund, cu 6-3, 5-7, 10-3, de perechea Irina Khromacheva / An-Sophie Mestach (Rusia / Belgia). Ana Bogdan şi Ajla Tomljanovic (Croaţia) - principalele favorite, au pierdut, surprinzător, în primul tur, scor 2-6, 1-6, confruntarea cu perechea Ksenia Kirillova - Martina Trevisan (Rusia / Italia).