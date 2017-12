Sore a slăbit considerabil

Solista Sore Mihalache, din LaLa Band, este una dintre artistele care au făcut un salt impresionant, în ultimul an, în ceea ce priveşte imaginea şi cariera lor. Dintr-o puştoaică rebelă, Sore a devenit o veritabilă domnişoară senzuală, schimbând coafura băieţoasă şi lăsându-şi părul lung. În perioada în care chiar şi multe dintre vedete mai „scapă” în platourile cu bunătăţi, acumulând ceva kilograme pe care sunt obligate să le dea jos după sărbători, Sore se laudă cu o formă fizică extraordinară. În ultimele două luni, blondina a slăbit nu mai puţin de opt kilograme şi va apărea pe coperta primei ediţii din 2014 a unei cunoscute publicaţii româneşti de lifestyle. „Corpul şi condiţia fizică de acum au rezultat în urma competiţiei „Dansez pentru tine”. E adevărat, am material genetic bun, însă sportul face minuni. Două luni de antrenamente intense m-au adus la mult-speratele pacheţele, la muşchi definiţi şi la rezistenţă la efort. Ţine doar de mine acum să menţin ceea ce am acumulat, o să încep să merg la sală, dar tot axată pe dans, la clase de cardio, zumba şi dance”, a declarat Sore Mihalache