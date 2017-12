Sorin Apostu, neinteresat de salariul de bugetar

VENITURI Primarul suspendat al Clujului, Sorin Apostu, nu şi-a ridicat salariul de primar din septembrie 2010, conform rechizitoriului procurorilor DNA Cluj. Potrivit rechizitoriului, în cursul urmăririi penale au fost solicitate instituţiilor bancare extrasele de cont privind conturile deschise pe numele lui Sorin Apostu şi al Monicăi Apostu. „S-a constatat astfel că, deşi veniturile lunare ale inculpatului Apostu Sorin sunt la un nivel mediu, acesta nu a efectuat nicio extragere din cont în ultimul an. Astfel, ultima ridicare de numerar din salariu a fost efectuată de inculpat la data de 25 septembrie 2010, ceea ce denotă că acesta se baza pe alte venituri decât cele salariale pentru asigurarea traiului zilnic”, se arată în rechizitoriu, în care se mai precizează că procurorii au descoperit, la locuinţa familiei Apostu, 22 de telefoane mobile, folosite pentru împiedicarea localizării şi interceptării convorbirilor purtate de fostul primar cu diverşi oameni de afaceri, iar cea care intermedia întâlnirile cu aceştia era Monica Apostu.

ANTECEDENTE? De asemenea, în rechizitoriu se mai arată că Sorin Apostu ar fi cerut mită şi când era director al Direcţiei Tehnice a Primăriei Cluj-Napoca, de la conducerea Carrefour, în 2007, când se deschidea primul magazin al firmei la Cluj, în schimbul obţinerii unor avize şi pentru a proteja societatea de eventuale controale. Conform rechizitoriului DNA Cluj, „în data de 13 decembrie 2011, numitul C. F., directorul general al C., a depus un denunţ penal împotriva inculpatului Sorin Apostu, arătând că, în cursul anului 2007, în contextul în care societatea deschidea primul mare hipermaket în Cluj (în incinta Complexului Polus), iar inculpatul Sorin Apostu ocupa funcţia de director în cadrul Direcţiei tehnice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu i-a pretins remiterea lunară a 850 de euro, sumă în schimbul căreia s-a oferit să intervină la diverse instituţii cu atribuţii de control la noul supermarket înfiinţat, respectiv la Direcţia Sanitar - Veterinară, Direcţia Generală Agricolă, Direcţia de Sănătate Publică, arătând că are influenţă la persoane cu funcţii de conducere şi control din cadrul acestor instituţii, pentru a obţine avizele necesare şi a proteja societatea în activitatea sa curentă relativ la controalele ce ar putea surveni din partea autorităţilor”. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Carrefour. Primarul suspendat al municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, dar şi soţia acestuia, avocatul Monica Apostu, şi oamenii de afaceri Călin Stoia şi Aspazia Droniuc au fost trimişi joi în judecată de procurorii DNA pentru fapte de corupţie, dosarul fiind trimis spre judecare la Curtea de Apel Cluj.