Sorin Grindeanu, propus de PSD pentru funcția de premier al României

20:52:59 / 28 Decembrie 2016

VARIANTA NR 2

dl Grindeanu presedintele CJC .Timis ,.devotat celor care l-au ales in aceasta functie , a declarat recent ca nu vrea sa fie nici ministru nici premier , ca este om serios si va respecta votul celor care l-au ales ramanand patru ani in functia de presed. CJC . Dupa aceasta declaratie plina de patriotism local si dragoste faţă de alegatori , ne trezim ca declara cu acelasi simt patriotic ca vrea sa dea curs dorintei nationale si ca accepta sacrificiul de a fi premier . dar cu conditia ca Dragnea sa-i fie alaturi in chip de tutore ( arac ) de care sa se sprijine , avand in vedere ca , declara Grindeanu , Programul " este foarte clar , pe etape ,dar si complicat fiind un program complex ", deoarece , zice dansul , se refera la toate aspectele . In consecinta , Dragnea , mămos si patern in acelasi timp , il va duce de mana , daca va fi nevoie , chiar si la toaleta . In paralel si in acelasi timp , Tariceanu si ţucălarul sau Constantin , vor avea grija de somnul acestuia si-l vor veghea zi si noapte .pe matematicianul premier care va calcula permanent cu cat a crescut nivelul de trai din momentul numirii sale . Increderea noastra va fi totala avand in vedere declaratia lui Dragnea ca viitorul premier nu este nici agent Hezbolah , Hamas , Grindeanu nefiind altceva decat omul de paie al lui Dragnea , deci inofensiv si nu va atenta la functia acestuia . Deducem asta din declaratia lui Dragnea ca Grindeanu nu nmerge la Palatul Victoria ca sa-si creeze un pol de putere . Daca se va realiza aceasta numire , va trebui sa le fim recunoscatori liberalilor pentru insuccesele lor , pentru faptul ca in acest fel , a dat posibiltatea ca PSD sa ne duca in urmatorii patru ani pe cele mai inalte culmi de fericire , progres , prosperitate si modernizare . Romanii stiu insa ca toamna se numara bobocii , si ca cine crede tot ce-i spui este vai de capul lui . Sa le fim recunoscator celor doi ( cotoiul si vulpoiul ) ca nu -l mai suspenda pe Johannis si ca n-au permis ca Romania sa intre in criza . Mare noroc avem . Pana una , alta , recunoastem ca dl Grindeanu are o calitate care nu poate fi pusa la indoiala : este fotogenic .