Sorin Mihăilescu şi-a amânat intrarea în greva foamei

14:11:59 / 30 Iulie 2018

SSC

MAI SUNT 5 ZILE PANA CAND INCEPE LIGA 2!!! Si constat ca acest SSC nu are conducere(asta banuiesc cand nimeni din interiorul SSC nu comunica oficial cu presa) ca nu are antrenor principal cu contract,ca nu are stabilit unde va juca meciurile de acasa,ca doamna finantatoare nu a luat inca nici o decizie importanta,ca lotul este numeric redus si discutabil valoric. Cei care acum 2 ani au infiintat SSC( si nu reinfiintat Farul!) din pasiune sau interese ascunse trebuie sa inteleaga ODATA PENTRU TOTDEAUNA ca nu este nimeni obligat sa ajute SSC financiar sau de orice natura. Treaba lor importanta este sa faca rost de fonduri(nu prin metoda hazlie de amanetare a propiilor bunuri!!!) si daca nu reusesc sa o predea altcuiva sau altora. Dar nu doamnei din Costinesti care de doua saptamani sta ascunsa sau are alte probleme. In astfel de conditii SSC in cel mai fericit caz va retrograda,in mod obiectiv nu va termina anul competitional existand riscul chiar sa nu poata INCEPE ACEST CAMPIONAT. Nu mor de grija viitorului SSC,am alta echipa in suflet,dar ma surprinde ca presa locala taraganeaza sa se implice in aflarea adevarului iar ziarul TELEGRAF a devenit purtatorul de cuvant pentru Mihailescu. Mai sunt 5 zile si buba se va sparge si banuiesc ca incapabili sa continuie cu SSC conducatorii vor da vina pe altii,pe partide,pe CJ Cta,pe DJTS,pe Marica sau Fratila,pe rechinii imobiliari dar in special pe Primarie ca nu vrea sa dea bani unei echipe condusa de persoane fizice,adica unui club PARTICULAR. NU pot sa inchei fara o intrebare: SSC are un finantator care a declarat ca pune un milion euro la dispozitie care de la aceasta entuzuiasta promisiune de ce tace,tace,tace? Oare de ce tace?