Sorin Ovidiu Vîntu, doi ani de închisoare cu executare

12:39:26 / 27 Ianuarie 2014

To be, or not to be, that is the question

Sunteti manipulati in fiecare zi si nici nu va dati seama.Folosirea repetata a verbului "a fi" la modul conditional ("I-ar fi trimis..i-ar fi oferit...ar fi identificat...ar fi pus in executare...i-ar fi trimis...ar fi desfasurat actiuni de sprijinire...") , lasa sa se inteleaga ca Justitia din Romania "i-ar fi " dat o condamnare discutabila.Nu stim sigur,probele sunt neclare ,autorul articolului ne lasa sa intelegem ca nu "ar fi " probe. Autorul articolului si-a dat cu parerea.In fond ,el nu face alceva decat sa puna sub semnul intrebarii o condamnare definitiva data de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Altfel spus,magistratii " l-ar fi ' condamnat pe SOV fara probe clare pentru ca sunt slugi "basiste".Justitia este corecta numai cand o condamna pe jurnalista Feri Predescu pentru ca "l-ar fi " jignit pe Radu Mazare. Iti prevad un viitor stralucit,maestre Razvan Mihailescu.