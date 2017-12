Sorin Roşca şi Marian Moise - „Dosarele secrete ale dictaturii: cazul SADU”

O carte-eveniment, care readuce în atenţie una dintre cele mai mari tragedii navale petrecute în Portul Constanţa, naufragiul cargoului Sadu, va fi lansată, astăzi, cu începere de la ora 15.30, în Aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”. Intitulată „Dosarele secrete ale dictaturii: cazul SADU” şi apărută la Editura Ex Ponto, lucrarea îi are ca autori pe Sorin Roşca şi Marian Moise. Prin acest eveniment editorial se comemorează tragicul incident naval petrecut în urmă cu 20 de ani. „Este lansarea unei cărţi-eveniment, pentru că este legată de tragedia navei Sadu de acum 20 de ani, în care şi-au pierdut viaţa 15 navigatori români (n.r. din cei 22 de membri ai echipajului). Pe data de 2 decembrie 1988, la ora 16.03, cargoul s-a scufundat în imediata apropiere a digului de nord al Portului Constanţa, sub privirile a numeroase autorităţi portuare, a ministrului adjunct al transporturilor din acea vreme, a reprezentanţilor securităţii, miliţiei şi procuratorii, nava stînd aproximativ trei ore culcată pe dig, într-un unghi de 45 de grade”, a precizat unul dintre autorii cărţii, Sorin Roşca. Acesta a mai spus că „nu s-au găsit modalităţi de aducere a echipajului pe dig din cauza unor ordine aberante ale acestor autorităţi, care au preferat să încerce salvarea navei – care, oricum, nu mai putea fi salvată -, şi nu a echipajului”. Potrivit lui Sorin Roşca, etapa de documentare pentru cartea „Dosarele secrete ale dictaturii: cazul SADU” a durat 18 ani, de altfel, cazul încă este pe rol, nefiind soluţionat de către Procuratura Generală a României.

Cartea va fi prezentată de Alexandru Mihalcea -cel care semnează şi prefaţa volumului, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu, Corina Apostoleanu – reprezentant al Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”, soţia regretatului comandant al navei „Sadu”, Carmen Mihaela Grigorescu, directorul editurii Ex Ponto, prof. Ioan Popişteanu şi, bineînţeles, cei doi autori, Sorin Roşca şi Marian Moise. De asemenea, la eveniment vor fi invitaţi să ia cuvîntul şi supravieţuitori de pe navă. Pe lîngă informaţiile inedite pe care le aduce în atenţia opiniei publice, cartea este bogat ilustrată cu imagini realizate la faţa locului, chiar în momentul producerii acestei mari tragedii care va rămîne o pată neagră în istoria Portului Constanţa.