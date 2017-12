Sorin Strutinsky, despre contribuția lui Dinu Patriciu in Dobrogea

Mesajul omului de afaceri constănțean Sorin Strutinsky, președintele Trustului de Presă Telegraf - Neptun TV și președinte al Asociației Patronale UGIR 1903, după moartea lui Dinu Patriciu: "Nu am fost prieteni și nici nu am prea făcut afaceri cu Dinu Patriciu. Am fost însă pe baricade politice în anii 2000 și îmi amintesc cu plăcere că aproape întotdeauna am avut aceleași păreri, practice, cele ale oamenilor care creează locuri de muncă și își asumă responsabilități. Resimt moartea lui ca o mare pierdere pentru spiritul liberal, pentru întreprinzătorii români, dezorientați de vremurile în care trăim. Însă, cel mai important lucru făcut de Dinu Patriciu pentru Dobrogea este că a reușit să pună pe picioare Petromidia si apoi să o revândă unui concern cu mare potență financiară, care investește, într-o perioadă în care foarte simplu se ajungea (ca în majoritatea cazurilor) ca bunuri importante ale României să fie lăsate pradă samsarilor de fier vechi. Orașul Năvodari ar fi rămas o ruină fără contribuția (viziune, abilități, efort și putere de convingere) acestui om. Recunoștință, Dinu Patriciu."