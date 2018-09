Sorin Strutinsky, omul ascultat 7.710 zile, denunță protocoalele PICCJ-SRI

"Mi-am asumat riscurile pe care vi le-am sintetizat. Consecințele sunt în derulare și nu mă aștept la unele favorabile... Rămânerea în pasivitate, speranța că sistemul se va vindeca sunt, în fapt, abuzuri colective, coezionate prin complicitate interinstituțională, care nu fac decât să multiplice și să perpetueze un lanț infinit de încălcări." (Document)

Omul de afaceri Sorin Strutinsky(foto), romanul care poate intra cu usurinta in Cartea Recordurilor pentru "performanta" de a fi fost interceptat timp de 7.710 zile (care, însumate, ar da 21 de ani), ca subiect a 4 mandate simultane emise de procurorii anticoruptie, rupe tacerea in cazul protocoalelor semnate, in 2009 si 2016, de sefii SRI cu conducerea Parchetului General, fiind unul dintre putinii care au avut curajul sa vorbeasca despre acest subiect.Iar luarea sa de pozitia a ajuns pana la cel mai inalt nivel din Romania.In 31 august 2018, Sorin Strutinsky a trimis la Senatul Romaniei, Camera Deputatilor, Avocatul Poporului, Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Justitiei un memoriu in care reclama violarea drepturilor omului prin punerea in aplicare a acestor protocoale, ajungandu-se la inventarea unor "proceduri hibridate prin adaugarea de atributii de urmarire penala unor servicii secrete carora le este interzisa aceasta activitate".

In vastul sau memoriu, omul de afaceri Sorin Strutinsky denunta ilegalitatea protocoalelor, aratand faptul camii, poate sute de mii de dosare au fost intocmite si chiar solutionate definitiv avand la baza sesizari facute de SRI, organ fara atributii de urmarire penala, ceea ce conduce la incalcarea grosolana a drepturilor fundamentale.Strunsky arata totodata si faptul ca exista posibilitate ca in plan local sa fi fost incheiate si alte protocoale, fata de acestea existand suspiciunea ca ar contine adaugiri nelegale la prevederile protocolului incheiat in 2009 de SRI si PICCJ. Iar ceea ce este mai grav este ca in aceasta maniera au fost distrusele vietile a sute de mii de oameni care poate au avut doar nenorocul de a se afla intr-un loc, ori care au devenit tinte ale Statului paralel.

Paradoxal, se precizeaza in memoriul depus de Sorin Strunsky la Parlament, MJ, CSM si Avocatul Poporului, este faptul ca, desi a fost recunoscuta implicarea SRI in dosarele penale, atunci cand in instanta se solicita punctual sa se precizeze care a fost concret "aportul" serviciului secret, se transmite ca Serviciul nu a cooperat in cauza.

In cuprinsul memoriului sau, Sorin Strutinsky prezinta situatia sa, exemplificand ca, incepand cu 2009, a fost supravegheat tehnic, implicarea SRI fiind asumata prin comunicatele de presa prin deja celebra fraza "dosar realizat cu sprijinul SRI". Ajuns insa in instanta, Sorin Strutinsky s-a confruntat cu refuzul judecatorilor de a cere SRI sa precizeze implicare sa in cauza, trimitand astfel de solicitari doar la Directia Nationala Anticoruptie. Iar cazul sau nu este singular, in acest mod procedandu-se in zeci de mii de cauze, cu efectul distrugerii vietii romanilor, in baza unor acte in afara legii. Facem precizarea ca acesta nu este un demers singular al omului de afaceri. In editia din 2 septembrie 2018 vom publica pe Lumea Justitiei prima actiune in contencios administrativ depusa de Sorin Strutinsky impotriva protocoalelor care au distrus vietile romanilor. Este, din cunostintele noastre, si singura actiune de acest fel inregistrata pana la acest moment in instante.

Dezvaluirile omului de afaceri Sorin Strutinsky cu privire la modul de lucru al procurorilor si ofiterilor de informatii pe protocoalele SRI-PICCJ, sunt revoltatoare, astfel ca prezentam in continuare in facsimil intregul memoriu al acestuia, in sectiunea foto (click pe fiecare imagine).

Sursa: luju.ro