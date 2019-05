Sorina Pintea: Vrem să eradicăm hepatitele virale până în 2030

Statul va aloca 2,6 miliarde de lei în acest an pentru tratamentul persoanelor cu hepatita C, în contexul în care România are una din cele mai mare prevalenţe ale infecţiei cu virusul VHC (hepatitei C) în Europa (2,5% din populaţie).

“Hepatitele virale sunt o problemă majoră de sănătate, vrem să le eradicăm până în 2030. Avem o finanţare de 2,6 miliarde de lei pentru acest an şi de 12,5 miliarde de lei până în 2024 (94% de la bugetul de stat şi 6% din fonduri europene)”, a declarat Sorina Pintea, ministrul sănătăţii, în cadrul unei conferinţe despre planul cadru naţional privind controlul hepatitelor virale în România pentru perioada 2019-2030.

Planul-cadru a fost publicat în Monitorul Oficial şi este în vigoare din 2 mai anul acesta.

“Acest plan-cadru transpune în legislaţia românească principiile directoare şi obiectivele strategiei globale a sectorului de sănătate privind hepatitele virale, a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, precum şi planul de acţiune pentru răspunsul sectorului de sănătatte la hepatitele virale în regiunea europeană a OMS (Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii), fiind un instrument de implementare a strategiei naţionale de sănătate 2014-2020."

Ministrul Sănătății a precizat că scopul acestui plan este acela de a reduce amploarea hepatitelor virale, prin reducerea transmiterii virusurilor hepatice, reducerea mortalităţi prin hepatite, prin asigurarea la servicii de testare şi tratament.

“Ministerul Sănătăţii îşi asumă ţinte pentru anul 2020 precum acoperirea de 95% la vaccinarea hepatitică B cu cele patru doze prevăzute în calendarul naţional de vaccinare (la naştere, 2,4 şi 11 luni), 75% acoperire pentru testarea la gravide pentru hepatita B şi C, toate donările de sânge să fie testate pentru infecţia cu VHB şi VHC”. Alte obiective propuse în acest plan sunt ca cel puţin 75% din persoanele depistate cu infecţia VHB şi VHC să fie înrolate pentru tratament şi vindecarea a cel puţin 95% din pacienţii cu hepatită C înrolaţi în programele de tratament.

“Medicaţia se negociază pe contracte cost volum, suma alocată în acest an ar trata 20.000 de persoane cu hepatita C”. Ea nu a precizat câţi bani au fost alocaţi pe contracte cost-volum rezultat anul trecut, dar datele arată că CNAS a decontat aproape 2 miliarde de lei pe contracte cost volum rezultat pe hepatita C în perioada 1 mai 2017-30 iunie 2018, aproape 12.000 de persoane fiind eligibile.