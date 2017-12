Sorin-Lucian IONESCU - Victorie? Nu, o înfrângere a imposturii

18:18:18 / 12 Decembrie 2016

PSD a meritat sa castige, iar dreapta a meritat sa piarda ...

... insa nu inteleg cum poti transmite in acest articol ura ta viscerala si irationala, domnule Marin, pentru tehnocrati, acea "oaste de stransura" cum ii numesti in nesimtirea ta ... ei nu au fost un partid, nu aveau de unde sa ia membri pentru a forma un guvern decat alegand si, mai ales, incercand sa aleaga bine ... faptul ca au schimbat atatia ministrii pentru mine a insemnat ca lui Ciolos i-a pasat daca ei isi fac treaba sau nu ... are Ciolos "limbajul bolovanos"? asa si? iti place mult mai mult limbajul mitomanului de PONTA, care minte precum respira? ... Presedintele este un impostor care cand "deschide gura, da drumul la fluturi"? Fosta sefa de la PNL are o aparitie si voce de starleta porno? Bai nene, tu esti bolnav de ura ... cum poti sa scrii asa ceva intr-un ziar, fie el si o fituica de oras de provincie? trezeste-te, alegerile s-au terminat, au venit la putere ai vostri, se va incerca daramarea DNA, se vor vota iar super-imunitati, alte pensii speciale, se vor mari salariile, pensiile, se va creea alt MILION DE LOCURI DE MUNCA fata de cel promis de PONTA, va curge iar lapte si miere cum (NU) a fost pe timpul guvernarii rosii, va fi BINE ... si da, ai dreptate intr-o privinta: dreapta s-a batut singura ... insa in nici un caz pentru ca "n-a ştiut să promită niciodată" despre" mărirea salariului minim pe economie, relaxare fiscala şi asigurarea unui trai decent, inclusiv prin asistenţă socială şi medicală " ... e atat de usor sa promiti insa e foarte greu sa te tii de cuvant ... vreti sa imi spuneti cumva ca romanii de rand au un trai decent? vreti sa imi spuneti ca vor fi realizate promisiunile lui dragnea cum ca vom avea mai multi bani in buzunare si, in acelasi timp vom plati impozite si taxe mai mici, ca tinerii vor avea slujbe bine platite si vor ajunge rapid in clasa de mijloc, ca li se va reda respectul cuvenit medicilor si profesorilor, ca sanatatea va fi prioritara, ca se va lupta pentru " readucerea la viață a satului românesc, pentru a ne hrăni din ceea ce produce pământul nostru și nu din importuri de proastă calitate", etc, etc ... Frumoase promisiuni ... insa DE CE NU AU FOST FACUTE IN ATATIA ANI DE GUVERNARE PSD? Ce va fi diferit acum? . PS. Zici ca Voiculescu este veros? patronul latrinelor si adevarului absolut? sa stii ca ai dreptate, chiar este si merita sa stea acolo unde este acum ...