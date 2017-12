SOS! Soluția Centrului de Transfuzii Constanța pentru a atrage donatori!

08:36:47 / 16 Martie 2017

Daca lucrurile s-ar misca mai repede

Am donat sange de cateva ori, dar de fiecare data pierzi cel putin o ora, daca ai noroc, doar pana iti vine randul sa donezi. Daca ar fi mai multe scaune ( unde se recolteaza, nu in sala de asteptare ) m-as duce cu drag, dar cand stiu ca pierd timpul aiurea ma lipsesc. Am fost si la prima ora ( nici macar nu se incepuse programul ) si deja erau 12 persoane inaintea mea; nu imi permit sa stau sa astept atata timp.