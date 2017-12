Şosea de centură pentru devierea traficului greu

SOLUŢIE SALVATOARE Cobadin este una dintre comunele din judeţ străbătute aproape zilnic de tiruri, pentru că la doar câteva zeci de kilometri se găsesc două silozuri. Primarul Cristian Telehoi nu e prea încântat de situaţia drumurilor din satul de reşedinţă şi spune că sunt câteva străzi care au nevoie de reparaţii consistente, dar crede că o soluţie salvatoare o reprezintă o şosea de centură şi astfel tirurile care cântăresc tone întregi nu vor mai fi nevoite să străbată satul Cobadin. „Nu ştiu cum mai rezistă străzile din Cobadin. Au nevoie de reabilitări urgente, pentru că sunt multe cratere. Eu propun construirea unei şosele de centură care să devieze traficul greu în afara comunei. Pentru noi ar fi nemaipomenit, dar nu avem bani pentru un astfel de proiect”, a declarat primarul. El mai spune că doar aşa ar putea rezista un timp mai îndelungat drumurile din comună. „E nevoie de o şosea cu o structură solidă pentru traficul greu. Tirurile cântăresc tone, de aceea ar fi nevoie de lucrări consistente. Un astfel de proiect nu ar putea fi finanţat cu bani de la bugetul local, nu atât timp cât nouă ne scad sumele care ne revin în vistierie”, a mai spus Telehoi.

DRUMURI ÎN CURS DE REABILITARE Primăria are în plan să refacă o parte din trama stradală din Cobadin pentru că pe multe străzi cu greu mai poate circula un autovehicul. „Starea drumurilor devine din ce în ce mai proastă. Noi avem pietruite toate drumurile din Cobadin, iar unele sunt şi asfaltate, dar cât să reziste şi asfaltul?. De 15 ani nu s-a mai asfaltat şi sunt formate cratere. Nu ştiu cum de mai rezistă drumurile astea!”, mai spune primarul. Autoritatea locală are deja un proiect în care sunt cuprinse străzile cu cele mai multe probleme, dar nu are toţi banii necesari pentru toate străzile din proiect, de aceea se bazează pe sprijinul financiar al autorităţilor judeţene. „De la bugetul local am alocat 1,5 milioane de lei pentru asfaltări în comună. Însă banii nu ne vor ajunge pentru asfaltarea celor 10 kilometri care au nevoie de reabilitare urgentă”, a afirmat primarul.