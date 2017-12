Şosea de coastă, insuliţe în mare şi faleze reabilitate

Din cauza direcţiei greşite pe care Dobrogea Litoral (Direcţia Apelor Dobrogea Litoral - DADL - n.r.) a abordat-o în ultimii ani, şi în acest sezon, constănţenii şi turiştii sînt avertizaţi asupra pericolului de prăbuşire a falezelor. Deşi ar fi fost mult mai simplu ca Direcţia să-şi coordoneze proiectele cu cele ale Primăriei Constanţa şi să înceapă lucrările de reabilitare în acelaşi timp cu alte lucrări, extrem de importante, acest lucru nu s-a întîmplat şi abia acum proiectele se vor putea concretiza. „Nu a existat niciun fel de corelare între hotărîrile DADL privind reabilitarea falezelor şi proiectul nostru, al şoselei de coastă, deşi în mod normal ar fi trebuit. Acum, angajaţii DADL sînt nevoiţi să facă o corectare a masterplanului de înnisipări şi reabilitări, care să cuprindă şi construirea unor insuliţe (recife artificiale pentru stoparea eroziunii costiere - n.r.) - două la intrarea în Mamaia, (zona Hotel Victoria, primul şi al treilea dig) şi înspre oraş, una lîngă un dig nou făcut pentru a proteja plaja Modern, şi încă una la jumătatea distanţei dintre Modern şi Faleză Nord. Abia după ce actualizează masterplanul vor accesa fondurile în valoare de 130 de milioane de euro. Insuliţele vor fi aranjate în formă de potcoavă, înnisipate, cu plaja către ţărm”, a declarat primarul Constanţei, Radu Mazăre, explicînd: „Nu puteam să lucrăm separat, noi la şoseaua de coastă şi ei la înnisipări şi reabilitări. Acum, vom începe lucrările în acelaşi timp şi vom lucra în paralel, noi făcînd şoseaua de coastă pe bucăţile de faleză unde nu este necesară reabilitarea. Dacă lucrăm în paralel, în doi ani, terminăm”. Menţionăm că, iniţial, durata proiectului fusese estimată la trei ani, însă corelarea lucrărilor va scurta timpul de execuţie cu un an şi, implicit, va diminua costurile. Amintim că abia la începutul acestui an Constanţa a primit ultimul aviz de care municipalitatea avea nevoie pentru a începe lucrările la construirea şoselei de coastă. Acest proiect, care are două laturi, una de consolidare a falezei şi una de creare a unui liant de infrastructură între cei doi poli turistici ai oraşului - Mamaia şi zona peninsulară - a fost realizat de autoritatea locală în urmă cu mai bine de patru ani însă, din motive pur politice, a fost blocat în permanenţă de foştii guvernanţi. Dacă în primă fază au fost pierdute fonduri europene nerambursabile de 11 milioane de euro pe care autoritatea locală ar fi putut să le acceseze pentru construirea şoselei, în cea de-a doua fază, două proiecte legislative referitoare la construirea şoselei, iniţiate de parlamentarii PSD de Constanţa, au fost blocate de către structura politică aflată la putere în timpul legislaturii trecute.

Se prăbuşesc falezele!

Între timp, DADL recomandă locuitorilor din zona falezelor litoralului românesc, dar şi turiştilor, să evite plimbările pe creasta ori la baza acestora, după ce, în urma furtunilor produse de-a lungul iernii, s-a reactivat procesul de prăbuşire a malurilor. Panourile de avertizare se vor monta în cursul lunii martie pe fiecare din aceste faleze. Potrivit purtătorului de cuvînt al DADL, Cătălin Anton, cele mai periculoase zone sînt Constanţa, Eforie Sud şi Nord, Tuzla, Costineşti, 2 Mai şi Vama Veche. „Noi nu vrem să alarmăm nici populaţia, nici pe turişti. Doar îi avertizăm că există un anumit pericol, că aceste faleze sînt supuse unui avansat proces de eroziune şi se pot întîmpla accidente”, a declarat Cătălin Anton. DADL a înfiinţat un e-mail special pentru sugestii şi reclamaţii, cu adresa reclamatiidadl@gmail.com, astfel încît cetăţenii pot sesiza cazurile de prăbuşire ale falezelor.