Șoselele, pline de bețivi ori fără permis

Polițiștii din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au depistat un bărbat, de 33 de ani, din localitatea Nicolae Bălcescu, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe raza localității Mihail Kogălniceanu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. La rândul lor, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un bărbat, de 42 de ani, din localitatea Movilița, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DJ 329, în localitatea Amzacea, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De activitate nu au dus lipsă nici polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța, care au depistat un bărbat, de 35 de ani, din municipiul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Mircea cel Bătrân, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, de 32 de ani, din localitatea Pecineaga, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Nicolae Titulescu, din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Tot sub influența băuturilor alcoolice s-a aflat și un bărbat, de 50 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Hasancea, din Valu lui Traian. Acesta na fost depistat în trafic de polițiștii din cadrul Postului de poliție Valu lui Traian. Bărbații în cauză au fost conduși la spital pentru a li se recolta probe biologice.

În altă ordine de idei, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, în 25 februarie, un bărbat, de 47 de ani, din municipiul Constanța, care a condus un autoturism, pe raza localității Tuzla, din județul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La rândul lor, polițiștii din cadrul Poliției orașului Negru Vodă au depistat un bărbat, de 30 de ani, din localitatea Darabani, județul Constanța, care a condus un autoturism cu numerele de înmatriculare expirate, pe strada Sănătății, din localitate. În cauze, au fost întocmite dosare penale.