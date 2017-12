Sosia lui Michael, motiv de scandal

După neplăcerile pricinuite de anularea concertului pe care sosia oficială a lui Michael Jackson, Earnest Valentino, ar fi trebuit să îl ţină la malul mării, pe 20 septembrie, în clubul constănţean Two, un alt scandal a izbucnit, de data aceasta la sfârşitul spectacolului pe care „copia” megastarului l-a susţinut la Piteşti, pe 5 decembrie, în clubul Mamboo. Din cauza faptului că la acest show prezenţa publicului a fost de doar 150 de fani care au plătit biletul de 50 lei, la intrarea în club, între organizatorii evenimentului, firma constănţeană Rew Events şi patronul clubului argeşean, Şerban Teodor Gabriel, a izbucnit un conflict în urma căruia ambele părţi se acuză de escrocherie şi lipsă de profesionalism. Mai mult, Claudiu Matei, managerul Rew Events, declară că patronul clubului refuză să achite şi suma de aproape 2000 euro pe care o datorează organizatorilor, motiv pentru care îl va acţiona pe acesta în instanţă. „Eu trebuia să aduc artistul, iar ei trebuiau să-l plătească pe Earnest Valentino pentru spectacol, cu toate cheltuielile incluse: cazare, transport şi mâncare. Am ajuns cu vedeta, s-a ţinut evenimentul, iar dimineaţă, pe motiv că nu are bani, ar fi trebuit să îmi mai plătească o diferenţă de 600 euro. Publicul a fost mulţumit, deşi nu a fost prea multă lume, pentru că la Piteşti nu s-a promovat cum trebuie evenimentul, ţinându-se cont de celebritatea acestuia. Dimineaţă a dispărut fără niciun semn. Pe lângă asta, prin agenţia noastră a luat şi barmani şi ospătari, pe care nu i-a plătit, suma totală fiind de 1400 euro. Acum vreo două luni, clubul Mamboo a luat foc, au disponibilizat angajaţii, iar pentru o seară ne-am înţeles să venim noi, cu barmanii noştri”, menţionează reprezentantul Rew Events. Acesta adaugă: „Lui Earnest Valentino i-am plătit diferenţa de 600 euro - pe care trebuia să-i plătească ei -, din buzunarul meu, În dimineaţa de 6 decembrie, l-au sunat de la club pe şoferul limuzinei să nu ne mai ducă la Bucureşti, pentru că nu îi mai interesează cu ce plecăm, iar transportul a fost suportat tot de mine”.

În replică, Şerban Teodor Gabriel susţine că afirmaţiile celor de la Rew Evenst sunt calomnioase: „Nu este adevărat! Eu le-am oferit cazare unde aveam protocol şi sponsorizare, normal. Dar ei au dorit în altă parte, au venit numai cu figuri. Însă figurile costă! Nu scrie nicăieri că trebuie să le plătesc homari, şampanii, limuzine şi figuri. Le-am dat de toate. A doua problemă este că Rew Events trebuia să ne promoveze la Bucureşti, dar nu a venit nimeni din capitală, iar eu am pierdut o sumă imensă. Nu am vrut să-i mai plătesc comisionul pentru Rew Events pentru că nu s-a ocupat de promovarea evenimentului. Lui Earnest Valentino i-am dat toţi banii. Dacă Claudiu Matei l-a adus în România, trebuiau să-l promoveze, nu la mine în oraş, ci în ţară. Ei mă acuză pe mine că am făcut reclamă aici, dar am băgat o groază de bani în mail-uri, flyere, bannere, pentru că am avut destui parteneri (...). Nu eu sunt un escroc, ci Claudiu Matei, eu am băgat 20.000 în evenimentul ăsta şi am pierdut toţi banii! Nu eu i-am păcălit, ci ei pe mine!”. În plus, patronul clubului piteştean neagă că Rew Events ar fi asigurat cu personal şi servicii de catering evenimentul şi a adăugat că intenţionează să îi aducă pe organizatori în instanţă, pentru a-şi putea recupera paguba.

Referitor la motivele pentru care Earnest Valentino nu a mai concertat la Club Two din Constanţa, aşa cum anunţaseră organizatorii iniţial, Claudiu Matei a adus câteva lămuriri. „Cei de la club au avut nişte probleme în septembrie, ceva legat de un sechestru, nu au avut bani şi am anulat evenimentul. Atunci a fost o chestie de comun acord, iar până şi-au reglat ei problemele nu am mai avut eu date libere pentru un astfel de eveniment. Iar primele două dăţi libere le-au luat Clujul şi cu Piteştiul (n.r. concertele de pe 4 şi 5 decembrie)”. Copia lui Michael Jackson va concerta în România şi anul viitor, în luna ianuarie, potrivit Rew Events.